Nelle scorse settimane Samsung ha confermato che molto presto partirà il programma beta per One UI 4.0, la nuova interfaccia basata su Android 12, e che i primi dispositivi a riceverlo saranno quelli della serie Galaxy S21. Anche se il colosso asiatico non ha fornito una data indicativa per l’avvio del programma, sembra che sia ormai imminente, stando al changelog dell’app One Hand Operation+, che si è da poco aggiornata.

Settembre potrebbe essere il mese di One UI 4.0

Andando a leggere le novità introdotte dalla nuova versione troviamo, oltre all’immancabile serie di correzioni e miglioramenti, anche il supporto ad Android 12, che attualmente è in fase beta anche per i dispositivi della serie Google Pixel. È dunque probabile che Samsung abbia iniziato a rendere compatibili le proprie app con il nuovo sistema operativo, in vista dell’imminente avvio del programma beta.

Se le app di Google sono ormai per la maggior parte compatibili con Android 12, non si può dire lo stesso per quelle dei produttori di terze parti. Ecco perché anche Samsung sta provvedendo a rilasciare versioni aggiornate per garantire che il programma beta si svolga nel migliore dei modi, senza trovare ostacoli a causa di applicazioni non perfettamente compatibili.

One UI 4.0 porterà grossi cambiamenti a livello estetico e di design, con nuove icone e schemi di colori, che dovrebbero conferire all’interfaccia un aspetto molto simile a quello di Android 12 stock, con tutte le influenze del nuovo Material You. Insieme alle novità estetiche sono attesi consistenti miglioramenti alle prestazioni, in particolare per i dispositivi più recenti che montano i chipset Exynos 2100 e Snapdragon 888, così come miglioramenti alla sicurezza dei dispositivi.

Ricordiamo comunque che quella che dovrebbe iniziare a settembre sarà solo la fase beta, mentre per vedere la versione stabile di One UI 4.0 sarà necessario attendere qualche altra settimana, affinché vengano corretti gli eventuali bug che emergeranno nel corso dei test.