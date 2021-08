Google sta apportando gli ultimi ritocchi all’aggiornamento ad Android 12 – pochi giorni fa vi abbiamo segnalato la beta 4.1 per i Pixel –, dopodiché il lavoro di adattamento sarà compito dei vari OEM, tra cui OPPO con la futura ColorOS 12.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di OPPO per la nuova tecnologia di ricarica wireless, per l’arrivo imminente della Reno6 Series, ma anche per la possibile data di rilascio della ColorOS 12 con base Android 12. Proprio da quest’ultimo argomento ripartiamo oggi per aggiungere qualche dettaglio importante: la lista degli smartphone compatibili con il major update in argomento e una prima roadmap.

ColorOS 12: su quali OPPO arriverà e quando

Prima di passare all’elenco e alle tempistiche di rilascio è importante premettere che queste informazioni sono riferite al mercato cinese e la roadmap è relativa alla ColorOS 12 Beta.

In data 12 settembre OPPO darà il via al programma early adopter/closed beta della nuova versione della ColorOS; allo stato attuale, il produttore asiatico prevede di condurre i test di Android 12 con ColorOS 12 su oltre 35 modelli. Altri nomi potrebbero aggiungersi all’elenco prima del roll out della versione stabile – e lo faranno di certo, visto che mancano all’appello anche alcuni modelli recenti –, tuttavia al momento non sono stati ancora confermati.

Stando a quanto riporta la roadmap, entro il mese di dicembre OPPO dovrebbe aver cominciato i test per tutti gli smartphone compatibili con l’aggiornamento (ColorOS 12 Eligible Devices). Naturalmente, i modelli di punta più recenti saranno in prima linea per l’aggiornamento e per quel mese potrebbero aver già ricevuto anche la release stabile.

Fatte queste necessarie premesse, passiamo ai nomi degli smartphone OPPO che riceveranno sicuramente la ColorOS 12 con base Android 12, già suddivisi in base alle tempistiche di rilascio:

12 settembre 2021:

Find X3 Find X3 Pro (ecco la nostra recensione) Find X3 Pro Mars Exploration Edition Reno 6 Pro+ Reno 6 Pro+ Conan Limited Edition Reno 6 Pro Reno 6

ottobre 2021:

Find X2 Find X2 Pro Find X2 Pro Lamborghini Reno 5 Pro+ Reno 5 Pro+ Artist Limited Edition Reno 5 Reno 5 Pro Reno 5 K Ace 2 Ace 2 Eva Custom Edition

novembre 2021:

Reno 4 Pro Reno 4 Pro artist limited edition Reno 4 Reno 4 SE Reno 3 Pro Reno3 Pro classic blue customized version Reno 3 vitality version Reno3 K9 K7x K7

dicembre 2021:

A95 A93s A93 A92 A92s A72 A55 A53

E OnePlus?

Arrivati a questo punto vi sarete probabilmente chiesti se ci siano informazioni anche per gli smartphone OnePlus. I più attenti, infatti, ricorderanno di certo che tra OnePlus e OPPO è iniziato un nuovo importante capitolo, con gli smartphone del primo brand che in Cina abbandoneranno la HydrogenOS in favore della ColorOS (i lavori sono attualmente in corso).

Purtroppo allo stato attuale non ci sono informazioni di sorta: chiarito che i futuri OnePlus arriveranno in Cina con la ColorOS preinstallata, non sappiamo ancora se i OnePlus esistenti verranno inclusi nel programma beta della ColorOS 12 con base Android 12.

