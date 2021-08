A poche settimane dalla presentazione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, che hanno visto il debutto dell’aggiornamento a One UI 3.1.1, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung arriva anche sulla serie Galaxy S21. Si tratta di una versione intermedia che servirà da tramite prima dell’aggiornamento a One UI 4.0, che porterà al debutto Android 12 sugli smartphone della compagnia asiatica.

Proprio Android 12 ha fatto la sua apparizione su un Samsung Galaxy S21 Ultra, avvistato su Geekbench, confermando che Samsung è già al lavoro sul porting della nuova versione del robottino verde, la cui versione definitiva non è ancora stata pubblicata.

Android 12 su Galaxy S21 Ultra

Come testimonia l’immagine sottostante, Samsung ha già iniziato i lavori di porting di Android 12 sui propri flagship, a partire da Samsung Galaxy S21 Ultra. Il top di gamma sud coreano è infatti stato avvistato su Geekbench senza fornire particolari dettagli, se non la presenza della più recente versione del robottino verde.

Ricordiamo che la versione finale di Android 12 dovrebbe arrivare sui Pixel a partire dal mese di settembre ma è probabile che anche Samsung completi le operazioni di adattamento, insieme alla nuova interfaccia One UI 4.0, in anticipo rispetto agli scorsi anni, proprio a partire dalla serie Galaxy S21.

One UI 3.1.1 per la serie Galaxy S21

Nel frattempo, come promesso, è in fase di roll out per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra l’aggiornamento a One UI 3.1.1, già visto con i nuovi pieghevoli Samsung. In realtà però l’aggiornamento che persa poco meno di 1 GB, mantiene inalterato il numero di versione, lasciandolo a 3.1, visto che non porta le nuove funzioni viste su Z Fold3 e Z Flip3, ma solo le ottimizzazioni.

Buona notizia comunque, visto che dovrebbe velocizzarsi l’apertura dei menu e dell’app fotocamera, con animazioni più fluide rispetto alla versione precedente. I primi utenti che hanno avuto modo di testare l’aggiornamento segnalano anche un deciso miglioramento dal punto di vista della gestione delle temperature, soprattutto con le applicazioni più pesanti.

A quanto pare i primi a ricevere la nuova One UI sono gli utenti americani mentre non ci sono segnalazioni relative alla versione con chipset Exynos, quella attualmente commercializzata nel nostro Paese e in quelli europei. Se possedete un dispositivo della serie Galaxy S21 non vi resta che verificare l’eventuale presenza di un aggiornamento attraverso le impostazioni di sistema.

