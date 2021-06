Dopo avere aggiornato più di 300 smartphone durante il mese di maggio, Samsung è da qualche giorno impegnato a rilasciare le patch di sicurezza di giugno per una vasta selezione di dispositivi.

Patch per Android e per la One UI

I dettagli sulla composizione delle patch di sicurezza di giugno prendono in considerazione le correzioni effettuate da Google, quindi sul lato Android, e quelle effettuate da Samsung per quanto riguarda la One UI. Il colosso di Mountain View ha chiuso 34 falle di sicurezza (due delle qualità etichettate come critiche), mentre l’azienda sudcoreana ha chiuso 19 falle di sicurezza ottimizzando anche alcuni driver NPU per i chip Exynos presenti su Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S10.

I modelli che riceveranno le patch

