Da qualche tempo a questa parte Samsung ha deciso di fare sul serio per quanto riguarda la frequenza degli aggiornamenti rilasciati per i propri smartphone. Se, infatti, Google è sempre stato il punto di riferimento sul mondo Android per quanto riguarda il supporto software inteso come aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza, adesso il colosso sudcoreano è solito aggiornare i propri dispositivi con qualche settimana di anticipo rispetto l’azienda di Mountain View.

350 smartphone aggiornati a maggio

Questo dipende anche dalla volontà di garantire aggiornamenti per quattro anni, un cambio di passo accolto con sommo piacere dall’intera comunità di utenti Samsung. Per farci un’idea dell’impegno dell’azienda nel voler rispettare questa promessa, nel solo mese di maggio 2021 la compagnia ha aggiornato 350 modelli di smartphone in tutto il mondo. Il record è osservabile nel grafico sottostante, dove è ben visibile una impennata in coincidenza del mese di maggio.

Cosa ne pensate del lavoro di Samsung in quest’ambito? Gradireste ricevere aggiornamenti software per un periodo ancora più lungo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

