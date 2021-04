Che negli ultimi tempi Google coi suoi Pixel abbia pesantemente snobbato il mercato italiano non è esattamente un mistero, tuttavia ciò non ha frenato l’interesse dei fan più sfegatati, o degli utenti affezionati all’esperienza Android “Made by Google” e desiderosi di provare per primi le nuove versioni del robottino, che non mancano mai di buttare un occhio online in cerca di offerte allettanti.

In attesa di capire quale trattamento Big G riserverà al mercato italiano coi prossimi Google Pixel 6 e Google Pixel 5a – e quali, immancabili, scelte tecniche discutibili farà questa volta –, andiamo a scoprire quali sono le migliori offerte online attualmente disponibili per gli smartphone delle serie Google Pixel 5, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 3 e Pixel 3a.

Migliori offerte online su Google Pixel 5, 4, 4a, 3, 3a (e varianti XL)

I modelli della famiglia Google Pixel che terremo in considerazione in questa selezione sono unicamente quelli con supporto software ancora attivo, dal momento che non avrebbe senso consigliarvi l’acquisto di modelli antiquati e non più aggiornati dal produttore californiano.

Non perdiamoci in chiacchiere, ecco a voi le migliori offerte online attualmente disponibili:

Naturalmente Google Pixel 4a è disponibile anche sul Google Store italiano a 389 euro a questo link.

