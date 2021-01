Continua la propagazione del segnale 5G di WINDTRE nelle città italiane, arrivando così a coprire il 73,7% della popolazione dopo che lo scorso dicembre era arrivato al 55,7%.

La rete 5G WINDTRE in 59 province

In queste ore WINDTRE ha aggiornato la lista delle città coperte dal segnale 5G aggiungendo le seguenti città:

Ancona;

Ascoli Piceno;

Bari;

Bergamo;

Bologna;

Cagliari;

Caltanissetta;

Cosenza;

Crotone;

Forlì-Cesena;

Gorizia;

Grosseto;

Imperia;

La Spezia;

Latina;

Pescara;

Pisa;

Pistoia;

Ravenna;

Rimini;

Rovigo;

Salerno;

Siracusa;

Teramo;

Terni;

Udine;

Verbano-Cusio-Ossola.

Le nuove città portano così l’operatore telefonico ad abbracciare 59 provincie e 8 città capoluogo di provincia, con l’elevata probabilità che la lista continuerà a crescere mano mano che il segnale 5G di WINDTRE sarà disponibile in nuove regioni d’Italia.

Smartphone abilitati alla navigazione 5G

Oltre alle nuove città coperte dal segnale 5G di WINDTRE, la compagnia telefonica ha anche aggiornato la lista degli smartphone abilitati alla navigazione, che sono:

Nel caso in cui disponiate di uno smartphone con connettività 5G e non fosse presente all’interno della lista soprastante, potete controllare il supporto alla navigazione in 5G su rete WINDTRE contattando il servizio clienti.

