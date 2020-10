Sono i top di gamma attuali della serie Huawei P40 e quelli precedenti della famiglia Huawei Mate 30 i destinatari delle nuove versioni beta pubbliche della EMUI 11 appena rilasciate dal produttore cinese.

Giusto questa mattina abbiamo visto un nuovo elenco di ben dieci modelli pronti a compiere il passaggio alla beta pubblica della EMUI 11, qualche giorno fa invece vi avevamo segnalato la roadmap delle versioni beta e stabili per il mercato europeo.

In attesa della transizione ad Android 11, sono emersi maggiori dettagli sulle nuove (ma non le prime) beta pubbliche della EMUI 11 in roll out per i Huawei P40 e per i Huawei Mate 30.

Il rilascio della versione beta pubblica della EMUI 11 per la tripletta di top di gamma Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ (non vi siete mica persi la nostra recensione?) ha portato alla luce maggiori dettagli sui miglioramenti introdotti dal produttore.

In particolare, i tre smartphone passano dalla precedente build EMUI 11.0.0.126 alla nuova 11.0.0.145.

L’aggiornamento, stando al registro delle modifiche, porta in dote varie ottimizzazioni per la galleria, la connettività Bluetooth, il funzionamento generale del sistema e le patch di sicurezza di ottobre 2020.

Huawei ha da poco presentato la nuova serie Mate 40 (ecco la nostra anteprima video di Huawei Mate 40 Pro), ma non si è dimenticata della generazione precedente: è partito il roll out della EMUI 11 beta pubblica per la serie Mate 30.

Il passaggio di build è lo stesso appena visto per i P40: dalla EMUI 11.0.0.126 alla 11.0.0.145. Le novità appena elencate sono tutte presenti (ottimizzazioni per galleria, connettività Bluetooth, funzionamento generale del sistema e patch di sicurezza di ottobre 2020), ma in questo caso si parla anche di miglioramenti riguardanti il comparto fotografico, con l’anteprima Picture-in-Picture per gli scatti con zoom 15x o superiore.

Ecco il changelog completo:

Camera: Adds a Picture-in-Picture preview frame in the viewfinder when the zoom level is set to 15x or higher to help you focus.

Gallery: Enhanced video editing functions, richer operation instructions in the timeline and editing options area, and more convenient optimized editing

Bluetooth: Optimized Bluetooth experience

System: Optimized system stability in some situations

Security: Integrated into Android 2020 October Security Patch