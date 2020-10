I discorsi sugli aggiornamenti software in ambito Android non finiscono mai e quando poi ci sono di mezzo quelli di Huawei la questione si fa più intricata (causa ban USA): in attesa dell’arrivo di Android 11, ecco quando la EMUI 11 – per ora basata su Android 10 – arriverà in Europa in versioni beta e stabile e su quali modelli (spoiler: a dicembre sarà il turno degli ex flagship Huawei P30/P30 Pro e Huawei Mate 20/Mate 20 Pro).

Huawei P30/P30 Pro e Mate 20/Mate 20 Pro: EMUI 11 beta a dicembre in Europa

Abbiamo già parlato a più riprese del rilascio delle prime versioni beta della EMUI 11: Huawei sta testando la nuova interfaccia in vari mercati sulle serie P30 e Mate 30, Italia compresa.

Di recente il produttore ha dato il via al reclutamento di beta tester in patria anche per le serie Huawei P30/P30 Pro e Huawei Mate 20/Mate 20 Pro.

A questo, data la popolarità di cui questi modelli godono anche dalle nostre parti, vi starete probabilmente chiedendo come questo discorso ci riguardi, ebbene il motivo è presto detto: stando alla roadmap che vedremo di qui a poco, Huawei P30/P30 Pro e Huawei Mate 20/Mate 20 Pro saranno in prima linea per la ricezione della EMUI 11 beta in Europa e la otterranno ad inizio dicembre 2020.

Lo stesso report segnala che per l’aggiornamento in versione stabile l’attesa sarà invece piuttosto lunga: se ne riparlerà soltanto tra febbraio e marzo 2021.

EMUI 11 beta e stabile in Europa: lista completa

Detto di questi modelli, passiamo adesso alla roadmap iniziale completa degli aggiornamenti, in beta e stabile, alla EMUI 11 in Europa. Naturalmente tanti altri modelli del brand meno importanti verranno aggiornati, ci occupiamo qui solo della prima tranche di update.

1. Huawei P40, Huawei P40 Pro, P40 Pro+, Huawei Mate 30 Pro

Beta – 14/10/2020

Update via Support App – 17/12/2020

OTA rollout – 17/12/2020

2. Huawei P30, Huawei P30 Pro

Beta – 09/12/2020

Update via Support App – 27/02/2021

OTA rollout – 27/02/2021

3. Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro

Beta – 09/12/2020

Update via Support App – 19/03/2021

OTA rollout – 19/03/2021

4. Huawei Mate Xs

Beta – Unconfirmed

Update via Support App – 17/01/2021

OTA rollout – 17/01/2021

5. Huawei Mate 20 X 5G

Beta – Unconfirmed

Update via Support App – 19/03/2021

OTA rollout – 19/03/2021

6. Huawei Nova 5T

Beta – 09/12/2020

Update via Support App – 26/03/2021

OTA rollout – 26/03/2021

