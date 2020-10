La EMUI 11 è stata certamente una delle protagoniste della Huawei Developer Conference 2020, e proprio in quell’occasione abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima tutte le novità che la nuova versione avrebbe portato sui dispositivi supportati.

Arriva la prima beta della EMUI 11

In queste ore il colosso cinese ha iniziato ad avviare il rollout in Europa (Germania, Inghilterra, Spagna e Turchia) ed in Russia della prima beta di EMUI 11 per i seguenti dispositivi:

La versione EMUI 11.0.0.118 (C432E3R6P3log) è in fase di propagazione come aggiornamento OTA per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing ed ha un peso di 2.32 GB. Sono molte le novità presenti al suo interno, di cui qui di seguito vi segnaliamo quelle più importanti:

Smart Always-on Display (AOD): con la EMUI 11 gli utenti potranno sperimentare nuovi elementi visivi per la funzione AOD. La nuova versione dell’OS permette di personalizzare il display per visualizzare testi e immagini, anche quando il display è spento;

(AOD): Multi-Window : la funzione Multi-Window permette adesso di aprire le applicazioni e trascinarle dove si vuole sullo schermo, oppure ridurle in bubble per riattivarle quando serve;

: Animazioni più fluide ;

; Nuovi effetti ;

; Nuove funzioni di privacy : quando il telefono è collegato ad display esterno, le chiamate e i messaggi in entrata vengono mostrati solo sul display del telefono;

: Migliore gestione dei permessi ;

; Miglioramenti all’applicazione per scrivere note.

L’aggiornamento può essere scaricato tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti oppure tramite l’App Supporto.