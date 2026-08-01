Nella serata italiana di ieri, a due settimane dal rilascio della precedente Beta 7 (e nonostante sia già partito il ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17), Google ha rilasciato la nuova Beta 8 di Android 17 QPR1 su tutti i Pixel compatibili e registrati al Programma Beta di Android ma che non hanno aderito al ciclo di sviluppo verso QPR2.

Quello appena rilasciato è l’ottavo (e probabilmente ultimo) passo nel ciclo di sviluppo verso il primo aggiornamento trimestrale di Android 17, un percorso che ci fa compagnia già da oltre tre mesi (nonostante il rilascio in forma stabile sia previsto a settembre 2026) e che, almeno sulla carta, ci avrebbe dovuto portare a scoprire alcune funzionalità che non fanno parte della release stabile che è stata rilasciata nel mese di giugno. Scopriamo tutti i dettagli della nuova build, incluse le note di rilascio, e come installarla sui Pixel supportati.

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Google ha rilasciato sui Pixel la Beta 8 di Android 17 QPR1

Google ha da poche ore raggiunto l’ottavo passo nel primo ciclo di sviluppo intermedio per quella che da poco più di un mese è diventata la più recente versione di Android (il rilascio in forma stabile di Android 17 è avvenuto lo scorso 16 giugno).

Il colosso di Mountain View ha rilasciato, agli utenti registrati al programma beta di Android e che non hanno sposato il ciclo di sviluppo verso QPR2, la nuova Beta 8 di Android 17 QPR1, ennesima versione in anteprima di un percorso che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a settembre 2026.

Durante questo ciclo di sviluppo (che è stato costellato già da svariate beta in più del solito per i cicli trimestrali), gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile stanno toccando con mano le novità che costituiranno il terzo Pixel Drop del 2026, nonché il primo aggiornamento delle funzionalità di Android 17.

La nuova build in anteprima che Big G sta distribuendo (con rilascio graduale) su tutti i Pixel supportati è la CP31.260623.010 (sostituisce la precedente CP31.260623.005): essa mantiene le patch di sicurezza aggiornate a luglio 2026 (che sono state distribuite lo scorso 7 luglio con l’ultimo aggiornamento mensile sul canale stabile).

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano l’ottava versione in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio di Android 17. Come di consueto, non vengono evidenziate novità ma, dopo una breve introduzione, si parla dei principali bug risolti.

Oggi vi inviamo la build CP31.260623.010 della beta 8 di Android 17 QPR1 per tutti i dispositivi. Principali problemi risolti Un problema di gestione del buffer del framework audio che causava un’improvvisa e forte distorsione dell’audio e disturbi statici durante la riproduzione multimediale e le interazioni con le notifiche.

Un problema per cui la docking station con altoparlanti per Pixel Tablet andava spesso offline o non riusciva a connettersi una volta collegata.

Un problema di regressione del servizio NFC che impedisce ai tag NFC interessati di leggere i dati o aprire gli URL.

Un problema per cui l’autenticazione tramite impronta digitale non si attiva quando si tenta di sbloccare il dispositivo.

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Quali Pixel supportano Android 17 QPR1?

La lista di smartphone e tablet Google Pixel supportati, ovvero quelli che riceveranno questo aggiornamento in forma stabile a settembre 2026, includerà tutti i Pixel compatibili con Android 17 e, in aggiunta, i Google Pixel 11 che arriveranno durante l’estate:

Come installare la Beta 8 di Android 17 QPR1

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la Beta 8 di Android 17 QPR1, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la Beta 8 di Android 17 QPR1 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Coloro che già eseguono la precedente Beta 7, riceveranno la nuova Beta 8 di Android 17 QPR1 come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Cosa fare per abbandonare il programma beta?

Nel caso in cui abbiate già installato la Beta 7 di Android 17 QPR1 sul vostro Pixel compatibile, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che ripristinerà l’ultima versione stabile di Android disponibile (attualmente, Android 17 con le patch di luglio 2026).

La prima finestra utile per l’abbandono del programma senza perdita dei dati è subito dopo l’installazione della Beta 8: a quel punto dovrete semplicemente pazientare perché, tra poco più di un mese, arriverà l’aggiornamento ad Android 17 QPR1 in forma stabile; in alternativa, potrete proseguire con il ciclo di sviluppo verso Android 17 QPR2 (dicembre 2026).