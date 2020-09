Si è aperta col botto la Huawei Developer Conference 2020 che per tre giorni metterà a confronto esperti e sviluppatori dell’ecosistema Huawei. Nel corso del keynote inaugurale è stata infatti presentata EMUI 11, la nuova versione dell’interfaccia che da tempo caratterizza smartphone e tablet del colosso cinese.

Sono tante le novità presenti nella release, basata sulla tecnologia distribuita di Huawei grazie alla quale è possibile ottenere un’esperienza cross-platform e multi dispositivo. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla nuova versione di EMUI.

Nuove funzioni di EMUI 11

La prima novità riguarda nuovi stili per Ambient Display, la funzione che permette di visualizzare fata, ora e notifiche sul display anche quando lo smartphone è bloccato. Con il nuovo Modrian Style è possibile scegliere layout e colori, e se le opzioni a disposizione non vi soddisfano potete utilizzare una foto dalla Galleria o scattarne una.

L’intelligenza artificiale si occuperà della creazione di una palette di colori che sia in grado di fornire il miglior risultato possibile. Alcuni degli stili includono animazioni davvero carine, per dare un tocco ancora più personale al vostro smartphone Huawei.

Si aggiorna anche la Galleria, con una interfaccia aggiornata che ricorda maggiormente una rivista, con la scheda dedicata agli album che mostrerà le immagini in 4:3, per una maggiore sensazione di energia.

È stato ottimizzato il motore che gestisce le animazioni, con transizioni che non distolgono l’attenzione dell’utente durante il movimento degli elementi all’interno dell’interfaccia.

Nuove animazioni anche per molte icone di sistema, a partire da quelle presenti nell’app Telefono. Modificate le icone nella barra di notifica e quelle relative ad alcune app, come Notepad o Huawei Music.

L’attenzione maniacale di Huawei per i dettagli si nota anche da alcune piccolezze, come le vibrazioni sincronizzate, con il dispositivo che vibra a tempo con la suoneria, per un effetto davvero molto particolare.

Smart Multi Window, che può essere attivato con uno swipe dai bordi verso l’interno dello schermo, permette di visualizzare il pannello edge per avviare una nuova sessione multi window. È possibile continuare a giocare e visualizzare i messaggi in una finestra galleggiante, senza uscire dall’app attiva e aprendo un’app da un’altra app, come una mail o una mappa, la seconda applicazione si aprirà in finestra, per mantenere il focus corretto.

La dimensione delle finestre galleggianti può essere modificata a piacere trascinando uno dei due angoli inferiori, toccando la barra superiore è possibile spostare la finestra ed è possibile ridurle a icona toccando l’apposito tasto. Le finestre ridotte a icona possono essere riaperte toccando l’icona visibile sul lato desto, che aprirà l’elenco di tutte le app minimizzate.

Funzioni collaborative

Da tempo Huawei permette di condividere rapidamente funzioni e documenti con il proprio computer ed EMUI 11 non delude da questo punto di vista. È possibile trasformare un’app in una finestra galleggiante nel computer, trasferire file con il drag and drop e modificare i file presenti nello smartphone utilizzando il computer. Il tutto grazie alla funzione Huawei Share che attiva la collaborazione multischermo.

Lo smartphone può trasformarsi in uno scanner grazie alla collaborazione multischermo, con la possibilità di trasferire immediatamente le immagini e di modificare il testo presente grazie alla funzione OCR. E se state lavorando al PC potrete rispondere a una chiamata audio/video visualizzando la finestra sul computer, per ridurre le distrazioni e continuare a lavorare.

Con MeeTime potrete realizzare videochiamate utilizzando numerosi dispositivi come webcam, TV, tablet e perfino smartwatch, con la possibilità di interagire con app di terze parti.

Notepad

Anche Notepad si rifà il look, con funzioni per la scansione di documenti, il cui testo può essere modificato così come le eventuali immagini contenute. Diventa quindi semplice estrarre parti di testo, esportarle come documento di testo e condividerle con altri dispositivi Huawei.

Immaginate di partecipare a una presentazione e di non riuscire a prendere appunti in maniera rapida. Potrete scattare una serie di foto e passarle a Notepad, che si occuperà di trascrivere il testo trasformandolo in una serie di note, che potrete modificare in un secondo momento.

Disponibilità di EMUI 11

Il rollout di EMUI 11 comincerà dal mese di ottobre ed entro la fine del 2020 sarà completato sulla maggior parte degli smartphone. I primi a riceverlo saranno i flagship del 2020, anche se il debutto ufficiale potrebbe avvenire con la serie Mate 20, il cui lancio e previsto per le prossime settimane.