Alla Huawei Developer Conference 2020, il colosso cinese ha svelato la sua ultima interfaccia personalizzata EMUI 11 che offre molte nuove funzionalità, ma purtroppo è ancora basata su Android 10.

Fortunatamente, un nuovo rapporto trapelato indica che Huawei sembra aver già iniziato i preparativi per portare Android 11 su Mate 40 Pro in Europa.

EMUI 11 basata su Android 11 è in arrivo

Il documento emerso rivela che la società sta lavorando su una versione basata su Android 11 dell’EMUI che verrà precaricata sullo smartphone top di gamma Huawei Mate 40 Pro.

Sebbene Huawei non sia in grado di accedere ai servizi Google (GMS) a causa del ban USA, l’azienda può comunque utilizzare Android 11 open source come base per la sua skin personalizzata EMUI 11.

Il rapporto suggerisce che EMUI 11 basata su Android 11 potrebbe essere introdotta con il lancio di Mate 40 Pro, anche se le fasi di sviluppo possono variare, ma almeno questo report conferma che Huawei non ha problemi con Android 11.

Nel frattempo, Huawei sta testando EMUI 11 in diversi paesi e sta lanciando la versione beta basata su Android 10 per le serie Huawei P40 e Mate 30 Pro. Dopo l’implementazione in versione stabile, è probabile che questi dispositivi vengano aggiornati ad Android 11, ma al momento non è disponibile alcuna conferma ufficiale.