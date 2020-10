Alcune settimane fa il team di Huawei ha dato il via in Cina al reclutamento di possessori di device delle serie Huawei P40, Mate 30 e MatePad desiderosi di testare la versione beta pubblica di EMUI 11, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso asiatico basata su Android 11. Il team di sviluppatori ha così intensificato gli sforzi e si sta preparando a rilasciare la versione stabile di EMUI 11 per questi device.

EMUI 11 beta pubblica su altri dieci device

Nel frattempo, Huawei ha annunciato un nuovo lotto di dispositivi che ora entrano nella fase beta pubblica di EMUI 11: tali device hanno già ricevuto la prima e la seconda beta OTA e ora stanno procedendo in Cina verso il rilascio della versione beta stabile (per i modelli europei invece ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza). Questo è l’elenco dei modelli che presto potranno contare sulla beta pubblica di EMUI 11 (quelli Huawei) o Magic UI 4.0 (quelli HONOR):

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei MatePad 10.8

HONOR 30

HONOR 30 Pro

HONOR 30 Pro+

HONOR V30

HONOR V30 Pro

La nuova interfaccia sbarcherà su 37 modelli

Ed a proposito di EMUI 11, Wang Chenglu, presidente della divisione software di Huawei, ha reso noto nelle scorse ore che il colosso cinese ha in progetto di aggiornare in tutto 37 modelli, con oltre 200 milioni di utenti attivi che useranno questo sistema. Sempre a dire di Wang Chenglu, il tasso di aggiornamento di EMUI 11 supererà il 90% e si posizionerà al primo posto al mondo in termini di velocità e volume di upgrade.

Ricordiamo che EMUI 11 è stata presentata ufficialmente lo scorso mese in occasione della Huawei Developers Conference 2020 e si caratterizza per diverse interessanti novità, come le aumentate possibilità di personalizzazione di Ambient Display, i miglioramenti dell’applicazione Galleria, l’introduzione di varie animazioni, la collaborazione multi-schermo e la nuova interfaccia di Notepad, il tutto incentrato sul miglioramento dei tre pilasti fondamentali rappresentati da privacy, sicurezza ed esperienza utente.