Parte il treno di aggiornamenti per quanto riguarda i programmi beta della One UI 3.0 per la famiglia Samsung Galaxy S20 e della EMUI 11 per Huawei P40 e Huawei Mate 30 Pro.

La beta di One UI 3.0 per Galaxy S20

Partendo dagli ultimi top di gamma di Samsung, la beta arriva a stretto giro rispetto a quella rilasciata in Sud Corea alla fine di settembre. L’aggiornamento in questione è attualmente in propagazione in Germania ed è disponibile per tutti gli utenti che si erano registrati al programma di beta testing tramite l’applicazione Samsung Members.

La build G98xxXXU1ZTJA della One UI 3.0 ha un peso pari a 1824,95 MB e porta con sé tutte le novità della One UI 3.0 basata su Android 11 che abbiamo imparato a conoscere in queste ultime settimane, come ad esempio i grandi miglioramenti di Samsung DeX, la modalità AOD (Always-on Display) e tanto altro.

EMUI 11 per Huawei P40 e Mate 30 Pro

Venendo invece alla EMUI 11 per Huawei P40 e Huawei Mate 30 Pro, l’aggiornamento in questione è disponibile per gli utenti che hanno fatto richiesta di test tramite l’applicazione ufficiale di Huawei. Ad oggi sappiamo che gli utenti avranno tempo fino al 15/16 novembre per fare richiesta di accesso, perciò avete ancora un po’ di tempo a vostra disposizione nel caso in cui voleste provare in anteprima le novità della EMUI 11.

Huawei P40 riceve la build ANA-NX9 11.0.0.118 (C432E5R4P3log) dal peso di 2.27 GB, mentre Huawei Mate 30 Pro riceve la versione LIO-L29 11.0.0.118 (C432E6R7P3log) dal peso di 1.81 GB. Dal changelog non sembrano esserci differenti novità fra un device e l’altro, anche se è probabile che il team abbia focalizzato la propria attenzione su alcune aree specifiche dei vari telefoni.