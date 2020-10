Nuove app su AppGallery, intanto Huawei Mate 30 Pro riceve la EMUI 11 beta

AppGallery, lo store di app proprietario con cui Huawei ha fatto fronte alla delicata situazione con gli USA che le ha negato l’accesso ai servizi di Google e alle relative app (Google Play Store compreso), si arricchisce di nuove applicazioni. Nel frattempo l’ex flagship Huawei Mate 30 Pro riceve anche in Italia un primo assaggio della nuova EMUI 11 in versione beta.

AppGallery: le nuove app disponibili e dove scaricarle

Giusto un paio di giorni addietro vi avevamo riportato l’arrivo su AppGallery di un’importante applicazione per la mobilità urbana, oggi invece vediamo un manipolo di altre new entries.

Alcune delle app che andremo a vedere sono compatibili sia con i GMS (Google Mobile Services) che con gli HMS (Huawei Mobile Services), altre invece sono specifiche per i dispositivi con i servizi di Huawei.

Le nuove applicazioni disponibili su AppGallery sono TheFork e Smart Mobile Banking per HMS, Libertex e Unicredit.

Le nuove app sono visibili negli screenshot qui sopra. Se possedete uno smartphone o tablet Huawei con AppGallery, vi basta aprire lo store e cercarle per poterle scaricare. In alternativa, potete fare ricorso ai seguenti link:

Huawei Mate 30 Pro: EMUI 11 Beta in Italia

Nella giornata di ieri abbiamo visto come Huawei si appresti a lanciare non soltanto i nuovi Mate 40, ma anche una nuova variante di Mate 30 Pro, segnatamente Mate 30 Pro E.

La notizia di oggi riguarda, invece, il modello già in commercio: sempre ieri vi avevamo parlato dell’arrivo della EMUI 11 (ecco tutte le novità che introduce) per Huawei P40 e Huawei Mate 30 Pro; ebbene, il nuovo aggiornamento per quest’ultimo modello è già disponibile anche in Italia. Come potete vedere dallo screenshot, il pacchetto OTA da scaricare è decisamente corposo: 1,83 GB.

Possedete un Huawei con AppGallery oppure un Huawei Mate 30 Pro per provare subito la EMUI 11 Beta? Ditecelo nei commenti.