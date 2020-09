Nella giornata di oggi ci sono diversi aggiornamenti software da prendere in considerazione: tra quelli minori in roll out per Sony Xperia 1, Sony Xperia 5 e le serie Xperia XZ2 e XZ3 e in major update in arrivo per POCOPHONE F1 e per Samsung Galaxy Note 10/10+, ce n’è per tutti i gusti.

Sony Xperia 1, Xperia 5, Xperia XZ2/XZ3: le novità degli aggiornamenti

Partendo dalle vicende di casa Sony, lo storico produttore giapponese ha rilasciato un nuovo firmware che contiene le patch di sicurezza di agosto 2020 per un nutrito gruppetto di smartphone:

Sony Xperia 1 e Sony Xperia 5 ricevono la build numero 55.1.A.9.75;

e ricevono la build numero 55.1.A.9.75; Sony Xperia XZ2/XZ2 Premium e Sony Xperia XZ3 ricevono la build numero 52.1.A.3.74;

e ricevono la build numero 52.1.A.3.74; Sony Xperia L4 riceve la build numero 57.0.A.2.242;

riceve la build numero 57.0.A.2.242; Sony Xperia XA2 e Sony Xperia XA2 Ultra ricevono la build numero 50.2.A.3.77.

Allo stato attuale manca all’appello Sony Xperia XZ2 Compact, ma sicuramente è solo questione di giorni.

Purtroppo Sony è come sempre avara di informazioni, pertanto non è noto il registro delle modifiche completo di questi update. In ogni caso, non dovrebbe esserci altro oltre alle menzionate patch di sicurezza di agosto 2020.

Samsung Galaxy Note 10/Note 10+: le novità dell’aggiornamento

Rimaniamo nella fascia alta del mercato con Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, ma in questo caso l’aggiornamento software in arrivo è di tutt’altro peso: c’è la One UI 2.5 e non solo.

In realtà vi avevamo già segnalato questo update una settimana fa, tuttavia adesso, dopo la prima settimana, il roll out è pronto a raggiungere un numero nettamente più ampio di mercati e quindi di utenti.

Entrando nel merito dell’update, esso arriva con un corposo pacchetto OTA da 1150 MB, introduce la build N97 * FXXU6DTH7 e contiene la One UI 2.5 con anche le patch di sicurezza di settembre 2020 (i cui dettagli vi abbiamo presentato giusto ieri).

Per quanto riguarda le novità della nuova versione della One UI 2.5 (non l’ultimissima, visto che esiste la One UI 3.0 beta ma solo per la serie Galaxy S20), esse comprendono il supporto a Wireless DeX (la feature permette di effettuare il mirroring della UI di Samsung DeX sui TV dotati del supporto Miracast) ed alcune novità per quanto riguarda la fotocamera con l’aggiunta della modalità Pro Video. Senza dimenticare l’aggiornamento di Samsung Notes, che riguarda soprattutto l’importazione di PDF e la scrittura a mano libera.

Ecco alcuni screenshot dell’update alla One UI 2.5 per Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+.

POCOPHONE F1: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con la vecchia gloria POCOPHONE F1: l’ex best buy sta finalmente per ricevere anche nel nostro Paese l’agognata MIUI 12, già disponibile per tanti modelli di Xiaomi e Redmi.

La distribuzione è già iniziata, anche se per il momento è una prerogativa dei soli utenti iscritti al programma Mi Pilot, per gli altri l’attesa sarà un po’ più lunga.

Per quanto riguarda i dettagli dell’aggiornamento, POCOPHONE F1 riceve un pacchetto OTA da 1,9 GB che introduce la build V12.0.1.0.QEJMIXM con base Android 10. Le novità introdotte sono numerose, eccole riassunte nel changelog ufficiale:

Centro di controllo Nuovo: Scorri verso il basso dall’angolo in alto a sinistra per aprire l’area delle notifiche e dall’angolo in alto a destra per aprire Centro di controllo

Nuovo: Quando l’area delle notifiche è aperta, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra per aprire Centro di controllo

Ottimizzazione: Il Centro di controllo viene ora chiuso dalle chiamate in arrivo

Ottimizzazione: Tieni premute le opzioni di reindirizzamento

Risolto: Il Centro di controllo non veniva sempre visualizzato correttamente in modalità orizzontale Modalità Scura Ottimizzazione: Luminosità e colore migliorati per gli sfondi in modalità Scura Animazioni di sistema Ottimizzazione: Animazioni in scenari selezionati Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata ad agosto 2020. Maggiore sicurezza del sistema. Barra di stato, Area delle notifiche Nuovo: Ora lo schermo si illumina con un’animazione Nuovo: Animazione con sfumatura di colore per la barra di stato Fotocamera Nuovo: Una nuova modalità per la scansione di documenti

Come aggiornare Sony Xperia 1, Xperia 5, Xperia XZ2/XZ3, Samsung Galaxy Note 10/Note 10+, POCOPHONE F1

Gli aggiornamenti per tutti i modelli Sony e Samsung menzionati sono già in roll out per tutti e raggiungeranno tutti i modelli compatibili nel giro di qualche giorno. Per controllarne manualmente la disponibilità, basta recarsi nella sezione delle Impostazioni di sistema relativa agli aggiornamenti software.

L’update per POCOPHONE F1, come detto, non è ancora disponibile per tutti.

