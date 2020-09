Sono passate solo poche ore dal rilascio della versione stabile di Android 11, disponibile ufficialmente per i Pixel dalla seconda generazione in poi, e sono già diversi i produttori che hanno iniziato il rilascio di versioni beta.

Tra questi si segnala anche Samsung che ha lanciato il programma beta per la serie Samsung Galaxy S20, che riceverà dunque One UI 3.0 basata su Android 11. Al momento il programma è limitato ai soli sviluppatori ed è disponibile esclusivamente in Corea del Sud.

In questo modo il colosso asiatico dovrebbe essere in grado di accelerare lo sviluppo e la fase di debug prima di passare alla fase di beta pubblica, che con ogni probabilità andrà a includere anche la serie Galaxy Note 20, arrivata sul mercato poche settimane fa.

È possibile che nel test vengano coinvolti anche i flagship dello scorso anno, vale a dire le serie Samsung Galaxy S10 e Note 10, ma non ci sono conferme ufficiali in questo senso. Samsung non ha fornito informazioni o date ufficiali relative al lancio della beta pubblica, che dovrebbe coinvolgere utenti di diversi Paesi.

In particolare il programma dovrebbe essere attivato in Corea del Sud, Stati Uniti, Cina, Germania, India, Polonia e Regno Unito, almeno nella fase iniziale, per poi essere portato anche in altri Paesi. Mancano dettagli sulle novità che saranno introdotte con la nuova versione di One UI oltre a quelle integrate in Android 11.

È comunque probabile che con il rilascio della prima beta per sviluppatori inizino a circolare le prime indiscrezioni, che ovviamente non mancheremo di riportarvi.