Giornata piuttosto indaffarata quella di oggi per Samsung che, dopo l’avvio del rollout dell’aggiornamento alla One UI 2.5 per la serie Samsung Galaxy S10, in queste ore ha iniziato a rilasciare l’update anche per Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ 5G e Samsung Galaxy Note 10 Lite.

One UI 2.5 anche sugli ex top di gamma

La One UI 2.5 è stata ufficialmente svelata poco tempo fa a seguito della presentazione della gamma Samsung Galaxy Note 20, ed il firmware per gli ex top di gamma presenta alcune interessanti feature. Infatti, oltre all’arrivo delle patch di sicurezza di settembre 2020, l’aggiornamento alla One UI 2.5 per la serie Samsung Galaxy Note 10 attiva il supporto a Wireless DeX (la feature permette di effettuare il mirroring della UI di Samsung DeX sui TV dotati del supporto Miracast) ed alcune novità per quanto riguarda la fotocamera con l’aggiunta della modalità Pro Video.

Ci sono novità anche per quanto riguarda la condivisione delle credenziali di accesso Wi-Fi su tutti gli smartphone Galaxy nelle vicinanze, l’aggiunta degli Sticker Bitmoji nella modalità AoD e tanto altro. È possibile controllare la presenza dell’aggiornamento tramite il pannello Aggiornamento software delle Impostazioni di sistema, ma è probabile che ci vorranno dei giorni prima che arrivi anche in Italia.

A questo punto mancano all’appello solo Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 il cui sviluppo della One UI 2.5, ricorderete, è attualmente in fase di testing interno per valutarne la fattibilità per garantire una buona esperienza utente.