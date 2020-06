Aggiornamenti per Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, Meizu 17/17 Pro, HONOR 10, OPPO Reno

Se la giornata di ieri è stata particolarmente prolifica in fatto di aggiornamenti software e si è conclusa con il botto con la beta di Android 11, quella di oggi si prospetta ugualmente interessante e a guadagnarsi la copertina sono senza dubbio Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro – l’argomento è ovviamente la MIUI 12 –, cui si affiancano due nuovi ambiziosi arrivati come Meizu 17 e Meizu 17 Pro, OPPO Reno con la sua pinna di squalo e una vecchia gloria come HONOR 10.

Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro: le novità dell’aggiornamento

In casa Xiaomi l’argomento caldo del momento è senza dubbio la MIUI 12: lanciata a livello globale, la nuova e profondamente rinnovata interfaccia proprietaria del brand cinese è attesa da tutti i possessori di modelli del brand e tra i più impazienti ci sono ovviamente i possessori degli ultimi flagship Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro.

Ebbene proprio per questi ultimi l’attesa è agli sgoccioli: stando a quanto dichiarato da Chang Cheng, VP di Xiaomi, il roll out della MIUI 12 stabile è partito anche per Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, sebbene per il momento sia una prerogativa solo del mercato cinese.

Il nuovo aggiornamento è relativamente leggero – 820 MB – e porta sui due device la build MIUI 12.0.1.0. Naturalmente il registro delle modifiche è affollato, su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro sono presenti tutte le novità della MIUI 12, dalla nuova app Fotocamera, agli screenshot parziali, senza dimenticare le novità per l’AOD+.

Resta il dubbio che la build in arrivo non sia poi una stabile a tutti gli effetti, ma una “stable beta” come quelle viste a livello globale. È presto per dirlo, visto che da noi per adesso non ce n’è ancora traccia.

Meizu 17 e Meizu 17 Pro: le novità dell’aggiornamento

Lasciamo Xiaomi, ma rimaniamo in Cina con Meizu 17 e Meizu 17 Pro: i due nuovi e particolari smartphone di punta del brand – ancora disponibili soltanto in patria – stanno pian piano raggiungendo un livello di maturità decisamente maggiore a suon di aggiornamenti software.

Già a fine maggio vi avevamo raccontato di come Meizu avesse “sbloccato” via software il supporto al refresh rate a 120 Hz per il display, in origine fermo a “soli” 90 Hz, adesso il produttore sta ponendo rimedio ad un’altra lacuna tramite OTA. Meizu 17 e Meizu 17 Pro sono sprovvisti di OIS, per questo motivo, al fine di rendere la qualità video più soddisfacente nel complesso, Meizu ha comunicato il rilascio di un nuovo update che rende la stabilizzazione video disponibile su tutte le fotocamere dei due device (principale, grandangolare, tele e persino anteriore, ma non la macro del modello standard) e per tutti i frame rate supportati.

Insomma, per quanto si tratti di un modus operandi decisamente bizzarro, a Meizu va dato atto dell’impegno con cui finora ha cercato di migliorare i suoi ultimi nati.

OPPO Reno: le novità dell’aggiornamento

OPPO Reno non è l’ultimo arrivato della popolare serie del produttore cinese – giunta di recente alla quarta generazione –, ma è certamente un modello iconico per via della soluzione adottata per la fotocamera anteriore “a pinna di squalo”.

Adesso, OPPO Reno ha finalmente iniziato a ricevere Android 10 con la ColorOS 7 stabile anche in Italia. Non si tratta di un update inedito, visto che ve ne avevamo parlato già molto tempo fa, però finalmente il nostro mercato è stato raggiunto dal roll out.

Come potete notare dallo screenshot, si tratta di un pacchetto OTA da ben 3,3 GB con la build CPH1917EX_11_C.26. L’elenco delle novità è lungo e comprende miglioramenti grafici, il font OPPO Sans di default, novità per gesture e screenshot, la focus mode e il tema scuro e altro ancora.

HONOR 10: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con HONOR 10, che sta ricevendo un pacchetto OTA molto corposo, ben 4,26 GB, con il quale vengono introdotte novità quali Huawei Assistant, VoWiFi (WiFi Calling), Smart Charge e le patch di sicurezza di maggio 2020. La base è Android 10 con la EMUI 10.0.

Viste le dimensioni dell’update, saranno sicuramente presenti anche tantissime e varie ottimizzazioni a livello di sistema.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, OPPO Reno, Meizu 17/17 Pro, HONOR 10

Meizu 17 e 17 Pro non sono ancora arrivati da noi, mentre l’aggiornamento per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro non è ancora uscito dalla Cina, per OPPO Reno e HONOR 10 invece vi basta entrare nelle impostazioni di sistema e nella sezione dedicata agli aggiornamenti per controllarne la disponibilità.