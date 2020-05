La giornata di oggi è particolarmente ricca di aggiornamenti software per smartphone Android di diversi brand, si va da Sony a Samsung, da Meizu a HONOR, senza dimenticare Xiaomi e il dietrofront di OnePlus.

Insomma, tra patch di sicurezza e altre novità, ce n’è per tutti, dunque non perdiamo altro tempo e passiamo subito ai dettagli dei nuovi aggiornamenti, brand per brand.

Sony Xperia 1, 5, XZ2, XZ3: le novità degli aggiornamenti

Tra top di gamma recenti e precedenti, gli smartphone che stanno ricevendo nuovi aggiornamenti in queste ore in casa Sony sono tutti di alto livello. Si tratta, infatti, di Sony Xperia 1, Sony Xperia 5, Sony Xperia XZ3 e Sony Xperia XZ2.

Partiamo col dire che le novità portate da questi update sono di fatto le stesse per tutti e quattro i modelli: le patch di sicurezza del mese di maggio 2020. Passando alle build, Sony Xperia 1 e Xperia 5 stanno ricevendo la 55.1.A.8.1, mentre Sony Xperia XZ3 e Xperia XZ2 la 52.1.A.2.1.

Come al solito, Sony non ha pubblicato un changelog ufficiale, in ogni caso non dovrebbero esserci altre novità oltre ai consueti bugfix e miglioramenti di stabilità.

Meizu 17 e Meizu 17 Pro: le novità dell’aggiornamento

Presentati lo scorso 8 maggio, Meizu 17 e Meizu 17 Pro sono i nuovi smartphone di riferimento del produttore cinese e sono contraddistinti da specifiche tecniche interessanti, un design con un tocco di originalità e prezzi aggressivi.

Al momento del lancio, tuttavia, alcuni utenti avevano storto il naso a causa dei display con refresh rate “solo” a 90 Hz, spingendo Meizu a promettere il supporto ai 120 Hz tramite aggiornamento software. Ebbene, Meizu ha tenuto fede alla parola data: in queste ore è stato rilasciato il primo update per Meizu 17 e Meizu 17 Pro, che porta proprio il refresh rate a 120 Hz per i display, insieme ad altre funzioni.

Si tratta di aggiornamenti estremamente ricchi di novità soprattutto per gli schermi dei due device, che guadagnano anche il supporto alla riproduzione video HDR e al DC dimming.

Le unità di test di Meizu 17 Pro disponevano di feature aggiuntive come l’accesso rapido alla fotocamera ultrawide e la ricarica rapida a schermo acceso, ma non è chiaro se anche queste ulteriori feature siano incluse in questo pacchetto OTA.

Il roll out dei nuovi update per Meizu 17 e Meizu 17 Pro parte dalla Cina, ma non manca la possibilità di ricorrere al download manuale dal sito ufficiale Flyme e alla conseguente installazione del firmware.

HONOR 8X: le novità dell’aggiornamento

Rimaniamo in Cina, ma spostiamoci in casa HONOR, dove il medio di gamma HONOR 8X sta ricevendo un update che include Huawei Assistant e le patch di sicurezza del mese di aprile 2020.

Il nuovo assistente proprietario era arrivato nei giorni scorsi su alcuni modelli Huawei, inclusi i top di gamma Huawei P40 e Huawei P40 Pro.

Per effetto di questo update, contenuto in un pacchetto OTA da 516 MB, HONOR 8X passa alla versione software EMUI 10.0.0.192.

OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T/7T Pro: ritirata la OxygenOS Open Beta 14/4

Aggiornamenti prima rilasciati e poi ritirati per OnePlus 7 e 7 Pro, OnePlus 7T e 7T Pro nel canale beta. In particolare, il produttore cinese aveva rilasciato la Open Beta 14 per OnePlus 7/7 Pro e la Open Beta 4 per OnePlus 7T/7T Pro.

Il changelog dei quattro aggiornamenti era uguale e identificava le novità in un paio di nuovi orologi per il display ambient e nelle patch di sicurezza di maggio 2020, insieme ad alcuni bugfix e alla possibilità di vedere le registrazioni delle chiamate nella cronologia delle stesse tramite il menù a tre punti in alto a destra.

Previous Next Fullscreen

Putroppo gli aggiornamenti sono stati ritirati da OnePlus per motivi ancora non noti.

Samsung Galaxy Note 9, Note 8 e Galaxy A5: le novità degli aggiornamenti

Trittico di aggiornamenti in casa Samsung: Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 8 e il vetusto Samsung Galaxy A5 (2017) stanno ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2020.

Samsung Galaxy Note 9 si sta aggiornando già anche in Italia e riceve la build N960FXXS5DTE2 con un pacchetto OTA da 119,01 MB. Come sempre, accanto alle patch di Google, ci sono anche quelle specifiche della SMR di Samsung.

Samsung Galaxy Note 8 riceve, invece, la N950FXXSBDTE6 e si tratta di un aggiornamento che include gli stessi fix (anche quello per il “Qmage leak”). In questo caso il roll out parte da Belgio e Olanda.

Anche Samsung Galaxy A5 (2017) sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio, con il firmware A520FXXUECTDA e un file OTA da circa 84 MB. In questo caso il roll out parte da Belgio e Olanda.

Xiaomi Mi A1: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi arriva sul primo smartphone Android One di Xiaomi: nella serata di ieri, Xiaomi Mi A1 ha iniziato a ricevere anche in Italia un nuovo update. Naturalmente, niente Android 10, si tratta semplicemente delle patch di sicurezza dell’1 maggio 2020 e il file OTA pesa appena 76,13 MB.

Come aggiornare smartphone Sony, Samsung, HONOR, Meizu e Xiaomi

Potete installare i nuovi aggiornamenti sui vostri smartphone Sony, Samsung, HONOR, Meizu e Xiaomi entrando nell’apposita sezione delle impostazioni di sistema. Nel caso in cui non risultasse ancora disponibile, vi basterà attendere qualche giorno.

Avete già ricevuto questi nuovi aggiornamenti software? Fatecelo sapere nel box dei commenti.