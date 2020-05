Xiaomi continua a lavorare sodo per rendere la MIUI 12 – l’ultimissima release della sua nota interfaccia proprietaria – ancora più completa e ricca di funzioni interessanti e, a tal proposito, è stata appena scovata una comoda funzione legata agli screenshot: un nuovo editor avanzato per gli screenshot parziali.

A pochi giorni dal lancio della MIUI 12 Global (già in roll out per alcuni modelli), Xiaomi non la smette di cercare novità da introdurre nella propria ROM. Giusto qualche giorno fa vi avevamo parlato di Magic Clone e delle nuove gesture per l’app Fotocamera ed è già arrivato il momento di presentarvi una nuova comoda feature.

MIUI 12: nuovo editor per gli screenshot parziali

Quante volte vi siete trovati a catturare per intero la schermata del vostro smartphone pur avendo effettivo bisogno soltanto di una parte di essa? Ebbene, il nuovo editor per gli screenshot parziali della MIUI 12 si occupa proprio di questo. La novità è stata scovata dal Senior Member di XDA ed esperto tipster Xiaomi kacskrz all’interno della MIUI 12 20.5.25 nightly.

Come potete vedere dal video riportato qui sotto, il nuovo editor per gli screenshot parziali della MIUI 12 permette all’utente di catturare solo la porzione di schermata desiderata. La funzione viene attivata con una pressione prolungata del tasto home, che attiva l’apposito overlay. A questo punto, l’utente può scegliere tra una selezione libera oppure di forma rettangolare o circolare. Una volta effettuata la selezione, l’utente può scegliere direttamente se farne una nuova, se condividere lo screenshot, continuare a modificarlo oppure salvarlo nella galleria. Insomma, una funzione semplice, ma al contempo estremamente comoda nel quotidiano.

Come detto, il nuovo editor per gli screenshot parziali è stato trovato nella MIUI 12 20.5.25 nightly, ma l’auspicio è che Xiaomi si sbrighi a portarlo anche all’interno della versione stabile. Che ve ne pare? Utilizzereste spesso questa feature? Ditecelo nei commenti.

