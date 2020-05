In attesa del lancio della versione globale di MIUI 12, previsto per lunedì 19 maggio, continuano a fioccare le novità per quanto riguarda la versione cinese di MIUI, per la quale Xiaomi sta portando avanti una closed beta.

La più recente riguarda MIUI Camera, che nelle ultime Closed beta, riservate quindi a un numero ristretto di utenti che adottano MIUI 12 China, si arricchisce con le gesture a schermo intero. Con le nuove gesture, che sono state avvistare su Redmi K20 Pro ma che dovrebbero essere disponibili su qualsiasi modello, semplificano l’accesso alle impostazioni della fotocamera.

Con la nuova versione dell’app è possibile sceglie tra l’interfaccia a schede e quella a pannelli. Nella prima è possibile, con uno swipe da destra o sinistra, cambiare la modalità di scatto, mentre uno swipe verso il basso permette di accedere alle impostazioni complete.

Nell’interfaccia a pannelli invece uno swipe verso l’alto permette di aprire il pannello con le modalità di scatto aggiuntive, e uno swipe verso il basso apre le impostazioni. È presente inoltre una gesture per uscire dalla schermata di modifica delle modalità visibili nella schermata principale di MIUI Camera.

Nei video che trovate qui sotto potete vedere le nuove gesture a confronto con quelle precedenti, viste su Xiaomi.eu, e la semplicità con cui è possibile accedere alle varie impostazioni o alle modalità di scatto.