Sono due in nuovi smartphone presentati da OPPO nel corso di un evento svoltosi oggi in Cina. OPPO Reno4 5G e OPPO Reno4 Pro 5G vanno ad arricchire, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’offerta dedicata alla fascia media con una scheda tecnica di ottima qualità.

Per entrambi è presente uno Snapdragon 765 che garantisce connettività 5G e schermo AMOLED a 90 Hz con foro nel display, riprendendo quello che sembra il trend principale del 2020. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere sui due medio gamma OPPO.

Specifiche tecniche di OPPO Reno4

schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,43 pollici con doppio foro nel display e frequenza di refresh a 90 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765 con CPU octa core a 2,4 GHz e GPU Adreno 620

con CPU octa core a 2,4 GHz e GPU Adreno 620 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C

fotocamera frontale da 32 megapixel(f/2.4) con sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel (f/1.7), sensore ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e sensore monocromatico da 2 megapixel (f/2.4) con autofocus laser

Android 10 con ColorOS 7.2

lettore di impronte digitali nel display

batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65 watt

2.0 a 65 watt dimensioni di 159,3 x 74 x 7,8 mm e peso di 183 grammi

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di OPPO Reno4 Pro

schermo AMOLED curvo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,5 pollici con foro nel display e frequenza di refresh a 90 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G con CPU octa core a 2,4 GHz e GPU Adreno 620

8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C

fotocamera frontale da 32 megapixel(f/2.4)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel (f/1.7), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 12 megapixel (f/2.2) e zoom da 13 megapixel (f/2.4) con zoom ibrido 5x e digitale 20x, autofocus laser

Android 10 con ColorOS 7.2

lettore di impronte digitali nel display

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65 watt

2.0 a 65 watt dimensioni di 159,6 x 72,5 x 7,6 mm e peso di 172 grammi

Previous Next Fullscreen

Design di OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro

Anche se a prima vista i due smartphone sembrano identici, sono presenti alcune differenze estetiche che rendono semplice distinguerli, almeno per quanto riguarda la parte frontale.

OPPO Reno4 5G ha uno schermo piatto, con doppio foro nel display per alloggiare le due fotocamere frontali. Lo schermo ha una frequenza di refresh di 90 Hz e integra un lettore di impronte digitali. Buona l’ottimizzazione delle cornici, anche se quella inferiore appare più grande della media.

OPPO Reno4 Pro invece ha un display curvo ai lati, anche in questo caso con frequenza di refresh a 90 Hz e lettore di impronte digitali integrato. È presente in singolo foro per la fotocamera frontale e le cornici sono particolarmente ottimizzate, in particolare quella inferiore.

Nella parte posteriore è visibile la tripla fotocamera posteriore, a fianco della quale sono posizionati il flash LED e l’autofocus laser per velocizzare la messa a fuoco. Il bilanciere del volume è posizionato sul lato sinistro, mentre a destra è presente solo il tasto di accensione/sblocco.

Software di OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro

OPPO utilizza Android 10, con la personalizzazione ColorOS 4.2 sui nuovi smartphone. Sono presenti le classiche funzioni legate alla fotocamera, con modalità notturna, riconoscimento automatico delle scene. Troviamo inoltre la funzione Live HDR, per vedere in tempo reale l’aspetto del soggetto, e il nuovo sistema di stabilizzazione dei video che permette di ottenere immagini ben definite in ogni situazione.

La stabilizzazione è applicata anche alla fotocamera frontale e grazie all’app Soloop è possibile creare rapidamente delle clip direttamente dallo smartphone. L’intelligenza artificiale interviene anche per velocizzare l’avvio delle applicazioni più utilizzate.

Disponibilità e prezzi di OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro

Sono tre le colorazioni per OPPO Reno4, Diamond Blue, Mirror Black e Taro Purple. Le vendite inizieranno in Cina il 12 giugno a 2.999 yuan (circa 381 euro) per il modello 8-128 GB e 3.299 yuan (420 euro) per la variante 8-256 GB.

Cinque invece le varianti di colore per OPPO Reno4 Pro: Diamond Blue, Diamond Red, Mirror Black, Titanium Blank e Green Glitter. I prezzi partono da 3.799 yuan (483 euro) per la versione 8-128 GB per arrivare a 4.299 yuan (547 euro) per la versione 12-256 GB. Nessuna informazione invece in merito al possibile arrivo sui mercati internazionali.