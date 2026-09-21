Esattamente come previsto, da oggi prendono il via i preordini dei Googlebook, ossia la gamma di nuovi notebook Android annunciati da Google il 12 maggio 2026 durante il The Android Show | I/O Edition. La casa di Mountain View ha diffuso i principali dettagli della nuova gamma, composta da cinque modelli marchiati Acer, ASUS, Dell XPS, HP e Lenovo, parlando di funzionalità, specifiche e prezzi. Andiamo a scoprire tutto.

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Arrivano i Googlebook: preordini al via per i modelli Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo

Google ha presentato i suoi Googlebook la scorsa primavera, reinventando il notebook in salsa Android. Il centro focale dei dispositivi è Gemini Intelligence, anch’essa annunciata al The Android Show | I/O Edition: nella sua nuova iterazione, l’assistente sarà in grado di offrire agli utenti assistenza personalizzata e proattiva in qualsiasi circostanza, giusto al momento del bisogno. La gamma è basata sulla tecnologia Android e integrata con le funzionalità desktop di ChromeOS, ed è ottimizzata per funzionare al fianco degli smartphone Android fin da subito.

Proprio nelle scorse ore Qualcomm ha annunciato una nuova partnership strategica con Google che porta le potenzialità della piattaforma Snapdragon X Elite in questa prima generazione di Googlebook. Ad avere cuore Qualcomm sono i modelli marchiati Dell XPS e HP, mentre quelli Acer, Lenovo e ASUS propongono processori Intel (Intel Core Ultra 5 per i primi due e Intel Core Ultra 7 per il terzo).

Tutti e cinque i Googlebook sono realizzati con materiali di alta qualità come alluminio, lega di magnesio e fibra di carbonio, che li rendono leggeri, eleganti e resistenti. Sono dotati di schermi touchscreen tra i 13,4 e i 15,3 pollici con risoluzione fino a 2,8K, pensati per risultare sufficientemente luminosi da consentire una visualizzazione ottimale anche all’aperto, senza riflessi.

Tutti propongono tastiere retroilluminate progettate per una digitazione rapida e precisa, e trackpad con ampia superficie con effetto vetro, feedback aptico e supporto nativo per le gesture del sistema operativo. Lato audio, i Googlebook arrivano fino a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos, abbinati a microfoni con cancellazione del rumore ambientale.

La casa di Mountain View porta sui dispositivi la Glowbar, una barra luminosa che unisce funzionalità ed estetica: si anima all’avvio, mostra il livello di batteria con un movimento a scorrimento e supporta altri schermi di animazione. Big G sta anche aprendo l’accesso agli sviluppatori, così da permettergli di creare animazioni personalizzate.

I nuovi notebook arrivano tutti con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, abbinati a batterie che promettono tra le 16 e le 19 ore di autonomia.

Specifiche tecniche chiave di Acer Googlebook: schermo OLED touchscreen da 14 pollici a risoluzione 2,8K

a risoluzione 2,8K Intel Core Ultra 5 con chip di sicurezza Google Titan C2

con chip di sicurezza Google Titan C2 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

NPU fino a 49 TOPS

tastiera retroilluminata

autonomia fino a 16 ore

peso di 1,14 kg

Specifiche tecniche chiave di ASUS Googlebook: schermo OLED touchscreen da 14 pollici a risoluzione 2,8K

a risoluzione 2,8K Intel Core Ultra 7 con chip di sicurezza Google Titan C2

con chip di sicurezza Google Titan C2 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

NPU fino a 49 TOPS

tastiera retroilluminata

autonomia fino a 16 ore

peso di 1 kg

Specifiche tecniche chiave di Dell XPS Googlebook: schermo OLED touchscreen da 13,4 pollici a risoluzione 2,5K

a risoluzione 2,5K Qualcomm Snapdragon X Elite con chip di sicurezza Google Titan C2

con chip di sicurezza Google Titan C2 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

NPU fino a 45 TOPS

tastiera retroilluminata

autonomia fino a 18 ore

peso di 1 kg

Specifiche tecniche chiave di HP Googlebook: schermo OLED touchscreen da 14 pollici a risoluzione 2,8K

a risoluzione 2,8K Qualcomm Snapdragon X Elite con chip di sicurezza Google Titan C2

con chip di sicurezza Google Titan C2 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

NPU fino a 45 TOPS

tastiera retroilluminata

autonomia fino a 19 ore

peso di 1,24 kg

Specifiche tecniche chiave di Lenovo Googlebook: schermo OLED touchscreen da 15,3 pollici a risoluzione 2,8K

a risoluzione 2,8K Intel Core Ultra 5 con chip di sicurezza Google Titan C2

con chip di sicurezza Google Titan C2 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

NPU fino a 47 TOPS

tastiera retroilluminata

autonomia fino a 13 ore

peso di 1,29 kg

Smartphone e notebook sono progettati per funzionare insieme, sin dalla configurazione: all’accesso, le impostazioni del telefono, le password salvate, le reti Wi-Fi e i messaggi vengono trasferiti automaticamente, protetti dalla crittografia end-to-end. Durante l’uso, si possono iniziare delle attività su uno e completarle sull’altro, sfruttare l’app Files per visualizzare file e foto dello smartphone, e anche utilizzare la funzione Cast My Apps, che permette di trasmettere in streaming e interagire con le app del telefono in una finestra del desktop senza interrompere il flusso di lavoro.

I Googlebook sono progettati per Gemini Intelligence, con l’intento di semplificare il flusso di lavoro. Come abbiamo visto alla presentazione di maggio, tra le funzionalità troviamo Magic Pointer, sviluppata con il team di DeepMind per integrare all’interno del puntatore tutti gli strumenti di Gemini: basta muovere rapidamente il cursore per risvegliare l’assistente e fare richieste a Gemini. Ad esempio, è possibile selezionare un piano di allenamento per la maratona su una pagina web e chiedere a Gemini di tracciare automaticamente la mappa di quelle corse e programmarle in Google Calendar, oppure passare il mouse sopra un’email sospetta e chiedere a Gemini di analizzare il testo e le immagini per verificare se si tratta di spam o di un messaggio legittimo.

C’è poi Rambler, che trasforma i pensieri espressi a voce in un testo organizzato e pronto per la condivisione: basta descrivere a voce appunti, attività da svolgere o altro, anche in più lingue, per strutturarli con intestazioni chiare, elenchi di controllo e punti chiave formattati. Può prendere un flusso di pensieri disorganizzato e correggerlo, organizzando le azioni da intraprendere in elenchi puntati strutturati e aggiungere persino emoji pertinenti. È inoltre multilingue, quindi è possibile cambiare lingua a metà frase senza perdere il filo del discorso.

Con Create My Widget è inoltre possibile personalizzare il desktop descrivendo in modo semplice ciò di cui si ha bisogno, così da avere aggiornamenti sempre sotto controllo durante la giornata. Senza avere alcuna esperienza di programmazione, basta descrivere le proprie esigenze per creare widget personalizzati.

I Googlebook vogliono unire il meglio del web e del Google Play Store, mettendo a disposizione browser in versione desktop con estensioni da affiancare a milioni di app Android, molte delle quali ottimizzate per schermi di grandi dimensioni e per l’utilizzo con mouse e tastiera. Il dispositivo si basa sulla stessa architettura di sicurezza di ChromeOS, ancorata all’hardware Google Titan, a un’architettura di difesa multilivello e al rilevamento di malware sul dispositivo. Inoltre, offre una novità assoluta per la categoria: un hypervisor pKVM con certificazione di sicurezza di livello 5, che fornisce un ambiente Linux isolato con accesso completo al terminale, consentendo all’utente di eseguire in sicurezza qualsiasi strumento di sviluppo Linux, scaricare repository di codice o eseguire agenti autonomi.

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Prezzi e uscita dei Googlebook

Non resta che parlare dei prezzi e della disponibilità dei Googlebook: purtroppo, i cinque modelli qui sopra non arriveranno in Italia, o perlomeno non adesso. I nuovi notebook sono disponibili in preordine da oggi su Google Store o presso BestBuy ai seguenti prezzi consigliati:

Acer Googlebook 14 da 899 dollari

ASUS Googlebook 14 da 1299 dollari

Dell XPS Googlebook da 1199 dollari

HP Googlebook da 1299 dollari

Lenovo Googlebook da 1099 dollari

Inclusi nel prezzo troviamo un anno di Google AI Pro (con 5 TB di spazio cloud, Gemini Pro, Nano Banana, Gemini in Google Drive e Gmail e non solo), ma anche 3 mesi di YouTube Premium, BandLab, Adobe Photoshop e CapCut, e 12 mesi di Luminar e GeForce NOW.

Lato disponibilità, per il momento Google cita esclusivamente Stati Uniti (dal 4 ottobre 2026), oltre a Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Australia (5 ottobre 2026). Potete dargli un’occhiata più da vicino a questo link.