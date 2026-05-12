Al The Android Show | I/O Edition, Google ha annunciato ufficialmente Googlebook, la concretizzazione della tanto attesa nuova era dei notebook Android che ruoterà attorno a un sistema operativo intelligente con grafica moderna, i servizi del colosso di Mountain View, le app dal Google Play Store e l’intelligenza artificiale.

Questa nuova categoria di notebook non sostituirà i Chromebook, pensati invece per l’utilizzo dei servizi in cloud e sul Web, ma li affiancherà, proponendosi (dall’autunno) come alternativa per coloro che cercano un’esperienza “interconnessa” con lo smartphone Android e che ruoti attorno a Gemini. Scopriamo tutti i dettagli.

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Nuova era per i notebook Android: arrivano i Googlebook

Come anticipato in apertura, Google ha appena annunciato i Googlebook, una nuova categoria di notebook basati su Android (il sistema operativo effettivo è ancora ufficialmente avvolto nel mistero ma in fin dei conti dovrebbe essere il tanto chiacchierato AluminiumOS, protagonista da poco di un enorme leak) che ci vengono così presentati da Alex Kuscher, direttore senior della divisione Laptops & Tablets presso Google:

Oltre 15 anni fa, abbiamo presentato il Chromebook, un laptop pensato per un mondo incentrato sul cloud. Ora, con il passaggio del computing da un sistema operativo a un sistema intelligente, vediamo l’opportunità di ripensare nuovamente i laptop. Stiamo unendo il browser più diffuso al mondo, potenti app su Google Play e un sistema operativo moderno progettato per l’intelligenza artificiale. Il risultato è Googlebook: una nuova categoria di laptop con l’utilità di Gemini al centro, progettati per integrarsi perfettamente con i dispositivi che usi quotidianamente e dotati di hardware di alta qualità. Oggi vi offriamo un’anteprima dell’esperienza Googlebook e condivideremo molto altro nel corso dell’anno.

Un sistema che ruota attorno alla Gemini Intelligence

Centro focale dei Googlebook è Gemini Intelligence, anch’essa fresca di annuncio al The Android Show | I/O Edition: nella sua nuova iterazione, l’assistente sarà in grado di offrire agli utenti assistenza personalizzata e proattiva in qualsiasi circostanza, giusto al momento del bisogno.

Sui Googlebook è presente il Magic Pointer, una funzione sviluppata da Google con il team di DeepMind per integrare all’interno del puntatore tutti gli strumenti di Gemini: basta muovere rapidamente il cursore per risvegliare l’assistente e Gemini offrirà suggerimenti rapidi e contestuali ogni volta che l’utente indicherà un elemento presente sullo schermo, velocizzando il flusso di lavoro.

Sarà possibile unire due immagini in una semplicemente selezionandole entrambe e affinando il tutto con un prompt testuale, spostare il puntatore sulla data presente in una email per fissare un appuntamento e così via: “Ti permette di passare dall’idea al risultato finale in pochi clic“.

Un’altra potenzialità di Gemini Intelligence che sarà integrata nei Googlebook è la funzionalità Create my widget che permette agli utenti di creare widget personalizzati seguendo semplici istruzioni.

Gli utenti potranno creare una dashboard personalizzata connettendo ricerche effettuate su Internet e dati provenienti da altre app Google (come prenotazioni su Gmail e appuntamenti su Calendar), in modo da avere tutta la situazione sempre sotto controllo.

Funziona all’unisono con il resto dell’ecosistema Android

Andando oltre, i Googlebook sono pensati per la produttività, aiutando gli utenti a rimanere concentrati sul proprio obiettivo usufruendo di un ecosistema che sia pienamente sintonizzato: per questo motivo, questi notebook saranno pienamente compatibili con gli smartphone Android.

I Googlebook potranno eseguire app in modo autonomo ma offrono anche la possibilità di utilizzare le app presenti sullo smartphone direttamente dal notebook grazie alla funzione Cast my apps.

Questa funzione consente di aprire le app presenti sul telefono attraverso un apposito pulsante che verrà posizionato nella barra delle applicazioni in basso. Basterà selezionare l’app desiderata per far comparire una finestra flottante sullo schermo che, sostanzialmente, replicherà l’app del telefono sul notebook; l’utente potrà interagirvi in maniera semplice e intuitiva.

Con i Googlebook, gli utenti non potranno limitarsi ad accedere (ed effettuare il “cast”) delle app presenti sullo smartphone: il colosso di Mountain View ha fatto in modo che il gestore dei file integrato nel notebook disponga di un collegamento diretto con i file presenti nello smartphone.

La funzionalità Quick Access permette infatti di visualizzare, cercare o inserire direttamente i file dove necessario, senza bisogno che l’utente debba prima trasferire i file dallo smartphone al notebook.

I primi modelli arriveranno già nel corso dell’autunno

Quello di oggi, quindi è solo l’assaggio di questa nuova categoria di notebook Android che si concretizzerà a partire dal prossimo autunno: il colosso di Mountain View sta già lavorando con aziende leader del settore come Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo per sfornare i primi prodotti.

Dal punto di vista estetico/costruttivo, Google sottolinea il fatto che ogni Googlebook sarà realizzato con un design premium (“materiali e tecniche di alta qualità“) e sarà disponibile in diverse forme (non per forza laptop tradizionali) e dimensioni (con schermi più o meno ampi in termini di diagonale).

Un elemento distintivo che caratterizzerà questa nuova categoria di notebook Android è la Glowbar, una barra luminosa che unisce funzionalità ed estetica, trasmettendo all’utente feedback su azioni che sta compiendo il notebook.

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