Quando un flagship compatto Android scende sotto i 900€, con un risparmio che supera i 400€ sul prezzo di listino, vale la pena fermarsi a guardare i dettagli. Google Pixel 11 Pro 512GB in colorazione Grigio nebbia è protagonista di una promozione firmata MediaWorld che porta il prezzo a un livello raramente visto per questo taglio di memoria. Il modello, presentato lo scorso agosto insieme ai fratelli Pixel 11 e Pixel 11 Pro XL, unisce compattezza, fotocamera di livello professionale e la più recente intelligenza artificiale Gemini. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta finisca.

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Google Pixel 11 Pro, compatto ma completo in ogni dettaglio

Il design di Pixel 11 Pro mantiene la filosofia della generazione precedente ma con una barra fotocamere assottigliata del 40%, rendendo lo smartphone più tascabile nonostante le dimensioni compatte di 152,7 × 71,9 mm e un peso di 204 grammi. La struttura in alluminio satinato si abbina al vetro posteriore Corning Gorilla Glass Victus 2, con certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Il display LTPO AMOLED Super Actua da 6,3 pollici offre risoluzione QHD di 2.856 x 1.280 px, refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità massima di 3.600 nit, tra le più elevate della categoria.

Il cuore pulsante è il nuovo chip Tensor G6, prodotto con processo a 2 nm e affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M3. La configurazione in offerta monta 16GB di RAM e 512GB di storage, un taglio pensato per chi non vuole compromessi in termini di spazio e multitasking.

Sul fronte fotografico, il comparto triplo comprende:

Sensore principale da 50 megapixel

Ultra-grandangolare da 48 megapixel

Teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x da 48 megapixel

Da segnalare la curiosa luce LED Pixel HiLight, che si illumina quando il telefono riceve chiamate da contatti preferiti o quando Gemini è attivo. Il software fotografico integra Instant Night Sight per gli scatti notturni e Zoom Pro fino a 120x.

La batteria da 4850 mAh garantisce autonomia solida per l’uso quotidiano, mentre il sistema operativo Android 17 con Gemini Intelligence assicura ben sette anni di aggiornamenti garantiti, tra i più lunghi del settore Android.

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Sconto del 32% su pixel 11 pro, occasione da non perdere

Il prezzo di listino per la versione 512GB con 16GB di RAM è di 1.329€, ma grazie alla promozione attiva su MediaWorld il costo scende a 899€, con uno sconto del 32% e un risparmio concreto di 430€.

L’offerta include anche la possibilità di usufruire del Trade-in, con supervalutazione fino a 300€ in più per chi consegna il proprio usato, valida fino al 30 settembre 2026. La promozione riguarda sia gli ordini online con ritiro in negozio sia gli acquisti diretti in punto vendita.

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