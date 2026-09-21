Android Auto è diventato uno strumento particolarmente utile quando ci si mette alla guida, soprattutto durante i viaggi più lunghi. Mappe, indicazioni stradali, musica e podcast possono essere gestiti direttamente dal sistema dell’auto, rendendo più semplice avere tutto ciò che serve senza dover continuamente utilizzare lo smartphone.

C’è però un aspetto che può creare qualche problema quando si percorrono strade poco coperte dalla rete cellulare: cosa succede ad Android Auto quando il telefono perde la connessione a internet?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Android Auto non diventa inutilizzabile quando manca il segnale cellulare, con un minimo di preparazione prima della partenza è infatti possibile continuare a utilizzare le mappe e diversi contenuti multimediali anche quando la connessione dati non è disponibile.

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Come usare la navigazione offline con Android Auto

Il modo più semplice per prepararsi a un viaggio in una zona dove la copertura potrebbe essere scarsa consiste nel scaricare preventivamente le mappe di Google Maps.

L’operazione deve essere effettuata quando lo smartphone è ancora connesso a internet, basta aprire Google Maps, toccare l’icona del proprio profilo nell’angolo in alto a destra e selezionare la voce Mappe offline.

A questo punto bisogna scegliere Seleziona una mappa e spostare o ingrandire la cartina fino a comprendere l’area che si desidera rendere disponibile offline; una volta selezionata la zona interessata, è sufficiente premere Scarica.

In questo modo, se durante un viaggio si dovesse perdere la connessione cellulare, la porzione di territorio precedentemente scaricata sarà comunque disponibile, è quindi una soluzione particolarmente utile per chi sa già di dover attraversare aree in cui il segnale è debole o completamente assente.

Come sempre, la preparazione prima della partenza può fare la differenza: scaricare in anticipo la zona interessata permette non soltanto di evitare problemi quando ci si trova senza rete, ma può anche contribuire a limitare il consumo della batteria durante l’utilizzo di Android Auto.

Chi cerca un’esperienza maggiormente orientata alla navigazione offline può prendere in considerazione anche Organic Maps, un’applicazione che funge da alternativa al servizio di Google. L’app offre indicazioni stradali dettagliate e supporta Android Auto, oltre a mettere a disposizione mappe pensate anche per attività come escursionismo e ciclismo.

Come ascoltare musica e podcast senza connessione

Il principio non vale soltanto per la navigazione, se si vuole avere un’esperienza realmente indipendente dalla connessione dati, è possibile scaricare in anticipo anche musica e podcast.

Molti servizi per podcast consentono infatti di scaricare gli episodi prima della partenza, come ad esmepio iHeartRadio, che può essere utilizzato per avere gli episodi disponibili anche senza connessione.

Per la musica esistono invece diverse possibilità, Musicolet permette di riprodurre direttamente la musica salvata localmente sul dispositivo, mentre servizi come Spotify e YouTube Music consentono di scaricare playlist quando si è collegati al Wi-Fi, così da poterle ascoltare successivamente senza consumare dati mobili.

Anche in questo caso, tanto per fare qualche esempio, può essere sufficiente dedicare qualche minuto alla preparazione prima di partire per evitare di ritrovarsi senza musica o podcast proprio nel momento in cui il segnale cellulare scompare.

Il punto fondamentale, quindi, è che la perdita della connessione cellulare non significa necessariamente perdere Android Auto. Preparando prima del viaggio le mappe dell’area che si attraverserà e scaricando musica e podcast, è possibile continuare a utilizzare diverse delle funzioni più importanti anche nelle zone con copertura limitata.

Ovviamente, è necessario effettuare tutti i download quando lo smartphone è ancora connesso a internet, una volta entrati in una zona completamente priva di segnale, potrebbe essere troppo tardi per preparare i contenuti necessari.