Ultime ore per accedere alla promozione a tariffa agevolata di DAZN. La campagna commerciale dedicata al piano DAZN Full con vincolo di dodici mesi volge al termine: la possibilità di bloccare il canone scontato per l’intera stagione scade ufficialmente alle 23:59 di oggi, salvo eventuali proroghe non comunicate dall’emittente. L’iniziativa, riservata ai nuovi clienti o a chi riattiva un profilo, consente di ridurre sensibilmente il costo d’ingresso per la visione integrale di Serie A, Serie B e sport internazionali.

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La struttura dei costi: come funziona la tariffa a scaglioni

La formula prevede un impegno contrattuale di un anno con pagamento a cadenza mensile, suddiviso in due distinti periodi di fatturazione:

Mesi 1-3: addebito ridotto a 19,99€ al mese (risparmio di 17€/mese rispetto al listino vincolato).

addebito ridotto a (risparmio di 17€/mese rispetto al listino vincolato). Mesi 4-12: canone fissato a 29,99€ al mese, contro i 36,99€ della tariffa standard rateizzata.

Il costo totale per l’intera annualità si attesta a 329,88€, a fronte dei consueti 443,88€ previsti dall’abbonamento annuale a rate. L’operazione permette quindi un risparmio effettivo di 114€ complessivi, traducendosi in una spesa media reale pari a 27,49€ al mese per l’intero catalogo sportivo.

In sintesi, i punti chiave del piano:

Scadenza offerta: ore 23:59 della giornata odierna

ore 23:59 della giornata odierna Importo primi 90 giorni: 19,99€ al mese

19,99€ al mese Importo restanti 9 mesi: 29,99€ al mese

29,99€ al mese Destinatari: Nuovi account o riattivazioni su profilo inattivo

Copertura editoriale e condizioni di visione contemporanea

Il profilo Full racchiude la totalità dei diritti sportivi detenuti dalla piattaforma. Il palinsesto comprende tutte le dieci partite per turno di Serie A Enilive (di cui sette in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva), l’intero campionato di Serie BKT e il calcio spagnolo de LaLiga EA Sports. A questi si affiancano il volley nazionale e continentale, il basket, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 per tennis e ciclismo, oltre agli sport USA come la NFL e il circuito di arti marziali UFC.

Sul piano delle regole di utilizzo:

È possibile associare fino a 6 dispositivi per singolo account.

per singolo account. La fruizione contemporanea è consentita su 2 dispositivi, a condizione tassativa che entrambi siano connessi allo stesso indirizzo IP di rete domestica.

L’attivazione online deve essere finalizzata entro il limite orario di mezzanotte per assicurarsi il prezzo bloccato.

Per aggiornamenti tempestivi sulle variazioni di listino dello streaming e sui dispositivi multimediali, potete iscrivervi al canale Telegram PrezziTech; per segnalazioni su ribassi repentini e tariffe d’eccezione, il monitoraggio prosegue su ErroriBomba.