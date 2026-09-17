Nella giornata di ieri Samsung ha ufficialmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 9 stabile, naturalmente basato su Android 17. Dopo il debutto con Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 (e poi Galaxy S26 FE), la nuova release ha iniziato a farsi vedere sulla serie Galaxy S26 (a partire dalla Corea), ma cosa sappiamo riguardo i modelli precedenti? Ebbene, in queste ore Samsung ha rilasciato alcuni dettagli sul rilascio per la serie Galaxy S25 e altri modelli delle scorse generazioni: vediamo quando arriverà l’aggiornamento.

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One UI 9 in arrivo sui Galaxy S25 e altri modelli: Samsung annuncia le date

Come prevedibile, dopo i nuovi pieghevoli (con One UI 9 nativa) sta toccando a Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra accogliere la release: la distribuzione sta per ora coinvolgendo la Corea del Sud, ma a quanto pare da lunedì 21 settembre 2026 potrebbe allargarsi a livello internazionale. Al di là dei precedenti comportamenti del produttore, arriva un’ulteriore conferma da Samsung Thailandia, che parla proprio del 21 settembre: ci possiamo dunque aspettare un update per quella data anche qui in Italia.

L’aggiornamento è ovviamente previsto per decine e decine di altri modelli Samsung, ma i successivi sulla lista saranno a quanto pare Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. Per questi modelli l’aggiornamento dovrebbe arrivare a livello internazionale dalla settimana successiva, ossia dal 28 settembre 2026. Probabile che in Corea l’update arrivi già a metà settimana prossima, magari mercoledì 23 settembre. Non viene citato esplicitamente Galaxy S25 Edge, ma immaginiamo sarà coinvolto insieme ai fratelli della serie.

Lo stesso comunicato di Samsung Thailandia cita anche Galaxy S23 FE, che sarà aggiornato nel mese di ottobre 2026. Non vengono nominati altri modelli, ma a questo punto possiamo fare delle ipotesi credibili su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra: visto che il programma beta è già in corso e viste le date dei successori, possiamo immaginare che l’aggiornamento per i flagship 2024 possa essere distribuito in Corea a partire dal 30 settembre 2026, e a livello internazionale dal lunedì successivo, 5 ottobre 2026. A questi potrebbero eventualmente aggiungersi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Sempre che la casa di Seoul non riscontri problematiche particolari.

Ricapitolando, unendo i dati diffusi alle previsioni basate sui precedenti, queste potrebbero essere le date da cerchiare sul calendario:

21 settembre 2026 : One UI 9 per Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra

: One UI 9 per Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra 28 settembre 2026 : One UI 9 per Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

: One UI 9 per Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 5 ottobre 2026 (ipotesi): One UI 9 per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

(ipotesi): One UI 9 per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra 12 ottobre 2026 (ipotesi): One UI 9 per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

(ipotesi): One UI 9 per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra ottobre 2026: One UI 9 per Galaxy S23 FE

Anche con la One UI 8.5 Samsung ha agito in modo simile, portando l’update di settimana in settimana sulle varie generazioni. Nonostante la fase beta per la serie Galaxy S26 sia stata molto lunga (più di quattro mesi), per gli altri modelli dovrebbe dunque essere decisamente più breve. Naturalmente le date sono comunque da prendere con cautela, visto che potrebbero riguardare il solo mercato thailandese, differendo di qualche giorno dal rilascio europeo.

Oltre ai modelli citati, Samsung andrà ad aggiornare tanti altri dispositivi, tra cui la serie Galaxy S23, vari smartphone delle serie Galaxy Z e Galaxy A, i tablet più recenti della gamma Galaxy Tab e non solo. I mesi di ottobre e novembre saranno probabilmente molto caldi per quanto riguarda l’aggiornamento alla One UI 9 e ad Android 17, sia in casa Samsung sia altrove.