L’intelligenza artificiale generativa è stata tra le assolute protagoniste di questo 2024. Il successo di ChatGPT da una parte e la concorrenza sempre più agguerrita di chatbot similari come Claude, Copilot e soprattutto Gemini ha reso questa realtà sempre più diffusa. Tanto che non possiamo più, a tutti i livelli, farne a meno. Proprio perché un anno intenso e pieno di novità sul fronte AI, Google ha deciso di proporre una sintesi dei principali trucchi e suggerimenti per sfruttare i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

24 consigli per risparmiare tempo, pianificare, imparare e creare con l’AI

I primi sei suggerimenti Google li dedica alle possibilità date dall’intelligenza artificiale per risparmiare tempo.

È possibile domandare a Gemini cosa sta accadendo sullo schermo dello smartphone . Gli si può chiedere un approfondimento sul video in riproduzione o su un articolo, un’immagine o un’app in quel momento aperta sul dispositivo.

Si può chiedere all'AI di riassumere il contenuto di un'e-mail o di una discussione in una discussione di posta elettronica. Tramite il pannello laterale in Google Gmail, infatti, si può chiedere di produrre un riassunto e di evidenziare i dettagli più importanti e le azioni da fare.

Gli smartphone della serie Pixel 9 possono utilizzare la funzionalità Call Notes per ricevere un riassunto di una telefonata e la relativa trascrizione completa.

È possibile personalizzare le risposte di Gemini Advanced così da permettere all'AI di ricordare i propri interessi e preferenze in modo da ricevere risposte più utili, pertinenti e in linea con le proprie esigenze.

Gemini su Pixel può visualizzare in tempo reale le trascrizioni delle conversazioni durante il filtraggio automatico delle chiamate. In questo modo si possono avere informazioni in tempo reale sulla base delle quali decidere se rispondere alla chiamata o interromperla in qualsiasi momento.

Tramite Ask Photos, si può chiedere all'AI di cercare in Google Foto un'immagine salvata fornendo una descrizione o un dettaglio contenuto in essa.

I successivi 5 consigli riguardano come l’intelligenza artificiale migliora il modo di pianificare le attività quotidiane.

Si possono utilizzare i Gem , le versioni personalizzate di Gemini, per creare istruzioni specifiche e ripetibili da far seguire all’AI. In questo modo si possono memorizzare le preferenze per risparmiare tempo quando si ripetono obiettivi e linee guida nei prompt.

Con Gemini Live, sia su Android che su iOS, è possibile creare conversazioni chiedendo all'AI di generare il testo per ogni tipo di comunicazione.

All'AI è possibile chiedere di creare una lista di cose da mettere in valigia in base alla destinazione e alla durata del viaggio.

In Google Maps l'intelligenza artificiale può suggerire destinazioni e soste durante un tragitto così da scoprire nuovi posti.

In Google Shopping è disponibile la prova virtuale degli abiti, lo strumento AI che genera immagini realistiche su modelli virtuali di varie taglie, aiutando a capire meglio come starà il vestito.

Proseguendo nella raccolta di consigli per utilizzare l’intelligenza artificiale, Google propone poi sette suggerimenti dedicati all’apprendimento.

È possibile fornire all’intelligenza artificiale le informazioni su un argomento da studiare per poi chiedergli di essere interrogati e generare quiz e test per verificare di aver appreso la materia.

In Google Chrome è possibile utilizzare Google Lens per selezionare, cercare e porre domande all'AI senza uscire dalla schermata in cui ci si trova.

È possibile utilizzare Circle to Search anche per lo studio e le traduzioni semplicemente cerchiando o evidenziando una parte della pagina che l'intelligenza artificiale provvederà poi a tradurre.

L'intelligenza artificiale aiuta a usare sé stessa: Google ha infatti inserito nelle sue app suggerimenti e funzionalità (come l'utilizzo del simbolo @ per accedere ad altri strumenti) per imparare a scrivere prompt più efficaci per l'AI.

È possibile utilizzare l'AI per comprendere meglio delle fonti. NotebookLM e Audio Overviews offrono diversi modelli di presentazione dei contenuti e, grazie agli host AI, permettono di discutere il materiale caricato, fornendo un'analisi approfondita e dettagliata.

Google Lens consente di registrare un video e tramite l'uso della voce porre all'intelligenza artificiale domande su quella specifica ripresa.

È possibile approfondire argomenti complessi tramite Learn About, il compagno di apprendimento conversazione che permette di approfondire qualsiasi tema in maniera immersiva.

Gli ultimi sei consigli di Google per utilizzare le potenzialità dell’intelligenza artificiale sono riservate alla creatività.

Magic Editor e Magic Eraser sono le funzionalità AI integrate in Google Foto che consentono di modificare dettagli delle foto e rimuovere oggetti o elementi indesiderati dalle immagini.

Add Me è la funzionalità che consente alla persona che scatta una foto di essere presente, anche senza fare un selfie, all'interno di quell'immagine.

In Magic Editor c’è lo strumento Reimagine che permette di modificare una foto chiedendo all’AI di trasformarla in modo da renderla perfetta per le proprie esigenze.

I Chromebook Plus possono utilizzare uno strumento AI (Help me write) grazie al quale ottenere suggerimenti per modificare il tono di un testo già scritto o crearne uno completamente nuovo a seconda del tipo di comunicazione che si deve impostare.

Pixel Studio permette, tra le altre cose, di creare sfondi accattivanti e trasformare le proprie immagini in adesivi da utilizzare per creare contenuti nuovi e coinvolgenti.

Google TV Streamer ha introdotto una nuova funzione AI tramite la quale creare screensaver artistici e creativi.

Questi consigli di fine anno di Google fanno seguito ai bilanci sui contenuti più visti su YouTube TV, il Google Play’s Best 2024, le migliori estensioni per Chrome e le principali ricerche su Google.