Di Google Lens apprezziamo la possibilità, tramite un semplice scatto fotografico, di poter ottenere informazioni su un luogo o un prodotto; con l’ultimo aggiornamento per Android sarà possibile interagire anche con la voce. Migliorando e ampliando notevolmente la ricerca.

Come la voce migliora la ricerca tramite Google Lens

Fino a oggi l’interazione tramite Google Lens avviene mediante una query di ricerca basata su un’immagine alla quale, solo successivamente, si possono aggiungere ulteriori informazioni. Ora Google ha introdotto un input vocale che consente, nello stesso momento in cui si invia l’immagine a Google Lens (o all’intelligenza artificiale) di porre una domanda utilizzando la propria voce. Il funzionamento è molto semplice, basta tenere premuto il tasto di scatto e pronunciare la domanda.

L’esempio della foto è piuttosto semplice (si chiede a Google Lens quanti mirtilli ci sono nell’immagine) ma le potenzialità sono enormi. Tanto per fare degli esempi si potranno fare foto a una serie di ingredienti presenti sul tavolo e chiedere consigli per una ricetta particolare, oppure chiedere di controllare un singolo dettaglio di una foto (i lacci delle scarpe e non l’intera calzatura, così come l’accessorio indossato da quell’attore in quella foto).

Possiamo considerare questo aggiornamento un’interessante estensione di Google Lens che integra Gemini così da scoprire come l’AI di Google possa migliorare e semplificare ancora di più la ricerca su ogni app e servizio di Big G.