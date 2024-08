Manca sempre meno alla presentazione della nuova serie Google Pixel 9, che si terrà in occasione dell’evento Made by Google atteso per il prossimo 13 agosto. La nuova serie di smartphone sarà fortemente votata all’intelligenza artificiale, grazie alla piena integrazione con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google da poco introdotta sul mercato. Nel frattempo, una pubblicità di Google Pixel 9 Pro recentemente trapelata metterebbe in mostra la nuova funzionalità “Add me” di Gemini: scopriamo insieme come funziona nei dettagli.

Google Pixel 9 e “Add me”: ecco la nuova funzione in azione

La nuova funzionalità “Add me” consentirà nello specifico di includere un soggetto non presente all’interno di una determinata foto, facendo uso di un altro scatto in cui quest’ultimo è invece presente, con la realizzazione di un vero e proprio collage tra le due foto.

La seconda implementazione della funzionalità “Add me” mostrata nella pubblicità consente invece di inquadrare il proprio frigorifero con tutti gli ingredienti presenti all’interno di esso: Gemini sarà infatti in grado di suggerire una ricetta da preparare, sulla base degli ingredienti mostrati, con tanto di indicazioni precise sui vari passaggi: ciò consentirà agli utenti di ricevere ottimi suggerimenti per la preparazione dei propri pasti quotidiani, soprattutto quando si è a corto di idee.

Queste sono solo alcune delle funzionalità garantite da Gemini, che verranno probabilmente svelate nel corso dei prossimi giorni. Per altri dettagli e informazioni inerenti alle nuove funzionalità garantite dall’intelligenza artificiale di Google e alle sue implementazioni sulla nuova serie Pixel 9 dobbiamo necessariamente attendere l’evento Made by Google del 13 agosto: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire.