Diciamoci la verità: l’intelligenza artificiale è la protagonista che sta scuotendo maggiormente la tecnologia di consumo in questo 2024 e, come vera e propria parola d’ordine nell’hi-tech globale, tutte le aziende cercano di fare del proprio meglio per integrare nuovi elementi di AI all’interno delle proprie applicazioni.

In questo senso non possiamo che spendere qualche parola sull’imminente funzione Ask Photos dell’app Google Foto. Alimentata da Google Gemini e annunciata per la prima volta durante l’I/O 2024 lo scorso maggio, sembra essere in procinto di vedere la luce sul mercato americano.

Sebbene non abbia ancora una specifica tempistica di rilascio e anche se negli Stati Uniti sono ancora alle prese con una lista d’attesa limitata in cui è possibile iscriversi per ottenere l’accesso anticipato, alcuni utenti hanno avuto già accesso ad Ask Photos. Uno di questi, Dan, ha deciso di condividere con altre persone alcuni interessanti dettagli su tale novità.

Una dimostrazione su come cambia Google Foto

I dettagli sono poi arrivati sul canale Telegram di Mishaal Rahman, da cui è possibile comprendere che gli utenti di Google Foto che accedono ad Ask Photos vengono accolti da una schermata che spiega nel dettaglio cosa fa l’applicazione, insieme ad alcune indicazioni su come vengono gestiti i propri dati.

L’applicazione chiarisce inoltre che i dati personali non saranno utilizzati per annunci pubblicitari o per la formazione di altri modelli al di fuori dell’applicazione, né saranno esaminati da esseri umani (tranne in casi di abusi e danni).

Ad ogni modo, non si tratta di informazioni completamente nuove, considerato che la maggior parte dei dettagli su Ask Photos erano già stati rivelati da Google durante l’annuncio dello scorso maggio, quando peraltro l’azienda aveva fornito anche diversi esempi della sua utilità, come ad esempio la possibilità di trovare le migliori foto di un particolare viaggio o persino imparare cosa c’era su un tavolo quando è stata scattata una foto o un video.

In questo nuovo esempio, però l’utente di nome Dan ci mostra concretamente il funzionamento dell’integrazione AI nell’app domandando all’intelligenza artificiale di mostrare le immagini del tramonto catturate in una particolare località. In fondo al risultato dell’immagine c’è l’opzione Visualizza altro, che dovrebbe far apparire altre immagini, sempre che siano disponibili.

Non ci resta che attendere la release ufficiale!