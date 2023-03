Magic Eraser è uno strumento di Google Foto che permette di rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto con la massima semplicità e con una sorprendente efficacia, in quanto basta evidenziare gli oggetti da rimuovere e l’intelligenza artificiale farà tutto il resto.

Si tratta di una funzionalità introdotta come esclusiva per la serie Google Pixel 6, ma recentemente la società ha annunciato che sarà possibile utilizzarla su tutti smartphone Android e iOS a una condizione.

Magic Eraser ora è disponibile su più dispositivi Android

Il colosso di Mountain View afferma che la funzione “gomma magica” è ora disponibile gratuitamente anche per dispositivi Pixel più datati, mentre se non si dispone di uno smartphone Google è necessario essere abbonati al servizio di archiviazione sul cloud Google One per poter utilizzare la funzionalità su un dispositivo di un altro produttore.

Se la funzione è disponibile appare nell’editor di Google Foto nell’area “Strumenti”, ma al momento è probabile che si tratti di un’implementazione lato server, quindi alcuni utenti potrebbero riceverla immediatamente, mentre altri dovranno pazientare.

