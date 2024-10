Google sta lavorando a qualche modifica dell’interfaccia di Magic Editor all’interno dell’app di Google Foto per Android. Grazie a qualche anticipazione possiamo scoprire fin da subito quali dovrebbero essere i cambiamenti introdotti con le prossime versioni, che punterebbero a evidenziare le capacità della funzione Ricrea.

Magic Editor si prepara a qualche novità per la funzione Ricrea

All’interno di Google Foto è possibile approfittare delle funzionalità di Magic Editor, anche sugli smartphone Android al di fuori della gamma Pixel (seppur con limitazioni nel numero di salvataggi, a meno di disporre dell’abbonamento Google One Premium). Attraverso l’intelligenza artificiale l’app consente di modificare le foto in vari modi, ad esempio cancellando soggetti o dettagli indesiderati, spostandoli in un altro punto, migliorando la nitidezza con Foto Nitida, migliorando l’illuminazione, applicando una sfocatura in stile ritratto e non solo.

A quanto pare Google ha intenzione di modificare un po’ l’interfaccia della sezione Magic Editor di Google Foto, e grazie al solito Assemble Debug (via Android Authority) possiamo scoprire in anticipo quali dovrebbero essere i cambiamenti. Utilizzando la versione 7.6 dell’app, la fonte è stata in grado di attivare la rinnovata interfaccia utente che vedremo in un futuro aggiornamento: nella galleria qui sotto possiamo confrontare l’attuale UI (primo screenshot), con quella in arrivo.

La nuova interfaccia semplifica la sostituzione e l’aggiunta di nuovi elementi alle foto con la funzione Ricrea, al momento disponibile esclusivamente sulla gamma Google Pixel 9. All’interno del menu troviamo le nuove opzioni “Inserisci” e “Sostituisci“, che aprono un campo per digitare del testo con un comando precompilato che aiuta a ottenere l’immagine desiderata. L’opzione per reinventare lo sfondo evita inoltre di dover selezionare manualmente l’intero sfondo per procedere con la modifica.

Come detto, queste novità non sono al momento disponibili per tutti (utenti della serie Pixel 9 o meno), nemmeno con la versione 7.6 di Google Foto: le vedremo dopo uno dei prossimi aggiornamenti programmati per l’applicazione per Android. Nell’attesa, potete controllare di disporre della più recente release di Google Foto per il vostro smartphone seguendo il badge qui in basso verso il Google Play Store.