Tantissime novità e funzionalità in arrivo con la nuova serie Pixel 9 di Google. Recenti leak hanno svelato dettagli interessanti sui nuovi dispositivi, che saranno presentati il 13 agosto prossimo. L’ultima notizia riguarda una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che prenderebbe il nome “Call Notes”. Secondo alcune fonti, si tratterebbe di una funzione per registrare e trascrivere le chiamate, anche se non è stata menzionata la sintesi delle stesse. Molte di queste funzionalità sono già disponibili nell’app Registratore dei Google Pixel; non sarebbe quindi sorprendente vedere aggiunta anche la sintesi della trascrizione.

Google sta aggiungendo una quantità considerevole di RAM ai nuovi Pixel (16 GB per tutti i modelli Pro e 12 GB per il Pixel 9), implementando molte più funzionalità IA direttamente sui dispositivi, ed è quindi probabile che anche questa nuova funzione possa essere elaborata direttamente dal dispositivo, senza fare affidamento al cloud. Ricordiamo che l’app Registratore funziona già completamente sul dispositivo, e come abbiamo accennato, le sue funzionalità sono molto simili alla nuova “Call Notes”.

Molto probabilmente Google sta lavorando a questa nuova funzione in risposta ad Apple Intelligence, annunciata con iOS 18 lo scorso giugno al WWDC. Ad ora nessuna delle funzionalità dell’intelligenza artificiale di Apple è disponibile al grande pubblico; potrebbero essere disponibili questo autunno in versione beta. iPhone avrà una funzionalità simile a quella di Call Notes, e quindi è ancora più probabile che venga presentata anche per i Pixel entro la fine dell’anno.

La nuova serie Google Pixel 9 sarà presentata tra poche settimane, ma non significa che la funzionalità descritta sia subito disponibile fin dal lancio. Potrebbe tranquillamente far parte di un Feature Drop nell’anno in corso o addirittura nel 2025, come successo per la funzionalità Zoom Enhance per Pixel 8 Pro. Infatti, Google lo scorso ottobre ha annunciato Zoom Enhance per Pixel 8 Pro, che permetterebbe di rendere più nitidi i dettagli di una porzione di foto già scattata, ma ad oggi ancora non è disponibile. Sapremo sicuramente con certezza se “Call Notes” verrà lanciata e resa disponibile, a partire dal 13 agosto, data in cui verranno presentati i nuovi dispositivi Pixel.