Google ha già da tempo implementato le potenzialità del proprio assistente IA, ovvero Gemini, all’interno di Gmail, il client di posta elettronica del colosso di Mountain View, nonché app predefinita per la posta elettronica sulla maggior parte dei dispositivi Android.

Nelle ultime ore, le potenzialità del chatbot all’interno dell’app mobile di Gmail hanno iniziato a raggiungere i primi utenti italiani, anticipando un probabile rollout più ampio che avverrà nelle prossime settimane.

Gmail con Gemini in Italia (e in italiano), prime testimonianze

Gemini ha ufficialmente debuttato all’interno di Gmail lo scorso giugno, dopo un lungo periodo di test. Inizialmente disponibili per una ristretta cerchia di utenti, le potenzialità del chatbot Made by Google all’interno dell’app mobile del client di posta elettronica hanno iniziato a raggiungere sempre più utenti ma mai in Italia. Almeno finora.

Un nostro lettore, possessore di un Google Pixel 9 Pro XL e abbonato al piano AI Premium (2 TB) con Gemini Advanced di Google One, ha infatti riscontrato la disponibilità del chatbot, in lingua italiana, all’interno dell’app Gmail.

Poco più tardi, Gemini è “comparso” nell’app Gmail anche su uno dei nostri dispositivi (un Google Pixel 8 Pro); anche in questo caso, l’account collegato è abbonato al piano Google One AI Premium (2 TB) con Gemini Advanced, segno che questo possa essere un requisito fondamentale.

L’assistente può essere invocato facilmente tramite un collegamento rapido presente in alto, accanto all’avatar dell’utente (ma fuori dalla casella di ricerca). Effettuando un tap sull’icona, il chatbot compare dal basso (in una finestra flottante) chiedendo come possa essere d’aiuto e proponendo una casella di testo dove inserire il prompt.

All’interno di un messaggio di posta elettronica, Gemini può essere invocato effettuando un tap sull’icona dedicata presente in alto, nella barra degli strumenti (alla sinistra del pulsante per archiviare il messaggio).

Effettuato un tap sull’icona, il chatbot si mostra (anche stavolta) dal basso, all’interno di una finestra flottante, suggerendo alcune azioni rapide che può svolgere relativamente al messaggio di posta elettronica: fornire un riassunto, elencare i passaggi successivi, suggerire una risposta.

Anche provando con qualcosa di più articolato (abbiamo chiesto di tradurre e riassumere in italiano un messaggio di posta elettronica), il chatbot fa il suo dovere. L’utente può comunque continuare la “conversazione” per chiedere altro, ad esempio di suggerire una risposta: in questo caso, Gemini ha fornito tre risposte in inglese, comportamento azzeccato vista la lingua dell’email di partenza (ovvero l’inglese).

Come scaricare o aggiornare l’app di Gmail

Per aggiornare (o scaricare) l’app Gmail su smartphone Android, sarà sufficiente recarsi sulla pagina dedicata attraverso il Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap sul pulsante “Aggiorna” (o “Installa”).

Come anticipato, Gemini all’interno di Gmail potrebbe essere in via di distribuzione lenta e graduale, probabilmente lato server, anche in Italia (e in italiano), almeno per gli utenti abbonati al piano Google One AI Premium (2 TB) con Gemini Advanced. Avete già ricevuto il chatbot Made by Google all’interno del client di posta elettronica? Fatecelo sapere con un commento!