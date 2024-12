Produttività, accessibilità e personalizzazione: questi gli ambiti nei quali Google ha valutato le numerose estensioni disponibili per il proprio browser Chrome. Dopo il Google Play’s Best 2024 con le migliori app, giochi, libri e audiolibri del Play Store, la fine dell’anno è stata per Google l’occasione per riconoscere il valore degli sviluppatori e delle loro creazioni capaci di migliorare l’esperienza della navigazione sul web.

12 estensioni per Google Chrome che vale la pena provare

Le migliori estensioni per la produttività e la concentrazione

In questa categoria Google ha inserito quattro delle migliori estensioni presenti sul Chrome Web Store utili a migliorare l’organizzazione della propria quotidianità. La prima è Todoist che consente di organizzare, pianificare e collaborare su vari progetti, permettendo anche di gestire e monitorare le proprie priorità.

Un’altra estensione è Evernote Web Clipper, che non ha bisogno di grandi presentazioni. È lo strumento con il quale salvare articoli e pagine web da consultare con calma in un secondo momento. Google menziona poi Bardeen AI, che ha il merito di automatizzare le app del browser con l’intelligenza artificiale ottimizzando i flussi di lavoro. Infine c’è Momentum che è una suite di strumenti per la produttività personalizzabili che, anche grazie al loro design, aiutano a sviluppare la calma e a mantenere la concentrazione.

Completano questo insieme di estensioni Text Blaze e Immersive Translate. Text Blaze permette di creare modelli di testo personalizzati così da eliminare le attività di scrittura ripetitive. Immersive Translate, invece, restituisce traduzioni di pagine web, video, PDF e molto altro.

Le migliori estensioni per l’intrattenimento

Sul fronte intrattenimento Google premia Volume Master e Turn Off the Lights. Volume Master permette di amplificare il volume fino al 600% e migliorare il controllo dell’audio. Turn Off the Lights, invece, è l’estensione che permette di oscurare l’intera pagina web a eccezione della finestra video così da ottenere un’atmosfera simile a quella cinematografica.

Le migliori estensioni per trovare offerte

Il recente Black Friday lo insegna: le occasioni vanno colte al volo e fare shopping online può rappresentare davvero una grande opportunità di risparmio. Per l’attenzione alle offerte Google indica l’estensione CouponBirds che trova, prova e applica in automatico i codici sconto da utilizzare durante gli acquisti. Le stime di chi utilizza quest’estensione indicano un risparmio annuo di circa 150 $. C’è poi Keepa, l’estensione che aggiunge un grafico con l’andamento dei prezzi sulle pagine di Amazon, permettendo di impostare un alert quando un prodotto di interesse scende di prezzo.

Le migliori estensioni per il divertimento

In questa categoria Google ha menzionato innanzitutto Stylish, l’estensione che permette di creare e personalizzare qualsiasi sito web con la propria combinazione di colori, temi, skin e sfondi. L’altra estensione è Ice Dodo: si tratta di un gioco, un platform 3D molto dinamico che richiede equilibrio, velocità e precisione.