Il 2024 non ha certamente fatto mancare la sua ricca dose di eventi che hanno catalizzato l’attenzione degli italiani e stimolato la loro curiosità.

Come ogni anno, anche in questo mese di dicembre Google ha dunque voluto fare il punto su quello che abbiamo ricercato sul suo motore nel 2024, offrendo uno spaccato interessante di cosa sia avvenuto e di quali siano state le passioni più forti degli italiani, o le loro preoccupazioni maggiori.

Le conferme, peraltro, non mancano. Nel report Un anno di ricerche su Google spiccano gli eventi sportivi come le Olimpiadi, o quelli musicali come il Festival di Sanremo. L’abbondanza di query di ricerca che iniziano con Perché e Cosa significa sembra invece dimostrare un crescente desiderio di comprensione di ciò che accade nell’attualità, dalla politica alla cultura, dallo sporto allo spettacolo.

Abbiamo di seguito riassunto le tendenze più importanti.

I personaggi più cercati in Italia nel 2024

Cominciamo con il dare uno sguardo ai personaggi più cercati in Italia nel 2024. Al primo posto troviamo Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo, mentre al secondo posto c’è Kate Middleton, che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati delle vicende della casa reale a causa del suo stato di salute.

C’è inoltre spazio per il tennis ma… non con Jannik Sinner, bensì con Jasmine Paolini, la numero 1 del tennis femminile italiano. La top 5 è poi completata ancora dalla musica, con Ghali e Geolier, entrambi partecipanti all’ultimo Festival di Sanremo.

Gli addii che hanno generato maggiore scalpore

Nella classifica delle ricerche per addii, ha generato maggiore volume di query quella di Sandra Milo, mentre al secondo e al terzo posto troviamo due personaggi provenienti dal mondo del calcio: Totò Schillaci e Gigi Riva.

Al quarto posto abbiamo una donna che ha legato il suo volto al mondo dello spettacolo e dell’home design come Paola Marella, mentre il primo straniero è in quinta posizione, Alain Delon.

Gli sport più seguiti su Google nel 2024

Passando al mondo sportivo, il 2024 sembra ripercorrere le esperienze di ogni anno olimpico, con l’exploit di discipline meno attenzionate negli altri periodi di calendario.

È proprio per questo motivo che all’interno della classifica troviamo soprattutto discipline che hanno garantito un buon bottino di medaglie, dalla ginnastica artistica alla vela.

Completano la lista anche il nuoto artistico, l’arrampicata sportiva combinata e il surf.

Le serie tv più ricercate in Italia nel 2024

Nel panorama delle serie tv più ricercate in Italia non ci sono grandi sorprese. Prevalgono le grandi produzioni internazionali come Baby Reindeer, Fallout o Emily in Paris, ma c’è anche spazio per la nostra Mare Fuori e, fuori dalla top 5, per I Leoni di Sicilia, Lolita Lobosco e Supersex.

Solamente in ottava posizione House of the Dragon, che era invece considerata come una delle serie tv più attese della stagione.

I film su cui è stata espressa maggiore curiosità nel 2024

Passando ai lungometraggi, abbiamo una scelta piuttosto eterogenea che parte da Inside Out 2 per proseguire con Saltburn e, quindi, con Beetlejuice.

C’è poi spazio per altri titoli particolarmente apprezzati e premiati, come Povere Creature e Oppenheimer. Fuori dalla top 5 Perfect Days e, solo in decima posizione, Joker 2.

I cantanti più cercati su Google nel 2024

La classifica dei cantanti più cercati su Google nel 2024 richiama quella dei personaggi di cui abbiamo già parlato qualche riga fa.

Abbondante è la rappresentanza sanremese, che occupa non solamente i primi cinque posti, bensì anche buona parte della top 20. Interessante è anche la varietà generazionale: nella top 10 trovano spazio anche Fiorella Mannoia, Ricchi e Poveri e Gigliola Cinquetti.

I testi delle canzoni più ricercate su Google

Il Festival di Sanremo ha impattato anche sulle tendenze delle ricerche dei testi delle canzoni. Chi ha vinto l’evento – La noia – è però solo in seconda posizione, superato da Tuta gold di Mamhood. Sinceramente, di Annalisa, è in quarta posizione.

Tutti i primi 10 testi più ricercati sono italiani, non essendo presente alcun testo in lingua straniera (presenza ridotta anche fuori dalla top ten).

Cosa significa: le curiosità più ricercate su Google

Nel 2024 gli italiani hanno cercato con crescente insistenza di soddisfare le proprie curiosità. Prevale il richiamo all’attualità, dal mondo dello spettacolo a quello dei contesti internazionali.

Al primo posto della classifica abbiamo All eyes on Rafah, un riferimento all’attuale situazione nella Striscia di Gaza.

I perché più cercati dagli italiani su Internet

Altre curiosità sono state soddisfatte con i Perché. Vari sono i temi affrontati: dal contesto geopolitico, con focus su Israele, allo sport, sono state tanti gli interessi contemporanei affrontati.

C’è naturalmente stato spazio anche per lo spettacolo, con particolare riferimento alle trasmissioni più gettonate dai giovani e dai giovanissimi (Amici).