Verso la fine di ottobre Gemini Live è arrivato anche in italiano dando la possibilità di accedere a un’esperienza conversazionale più naturale, molto più simile a quella che si ha con una persona reale. Oltre alla diffusione in più Paesi, Gemini Live e le funzionalità di intelligenza artificiale di Google stanno evolvendo rapidamente, permettendo agli utenti di svolgere un maggior numero di attività in modo più efficace. Dopo la scoperta della possibile novità di Gemini Live, che consentirà all’AI di Google di riconoscere i file aggiunti e suggerirne il miglior utilizzo, emergono ora nuove prospettive. Sembra infatti che il team di sviluppo di Google stia lavorando a un potenziamento dell’interazione con i video di YouTube.

Gemini potrà offrire una conversazione più fluide e naturali sui video

Analizzando il codice della versione 15.46.31.ve.arm64 beta dell’app Google, infatti, si notano due stringhe che fanno riferimento a una modalità conversazionale di Gemini Live. Questa funzionalità è progettata per consentire di avere conversazioni continue e più naturali con l’AI relative a un video di YouTube.

Oggi, quando si sta guardando un video su YouTube e si avvia Google Gemini si apre una finestra che consente di chiedere informazioni su questo video. Premendo il tasto è possibile fare domande su quel contenuto. In un futuro aggiornamento potrebbe essere possibile porre domande di follow-up relative a quel video e alle risposte ricevute.

Fino a questo momento Gemini offre una risposta singola, mentre con questo aggiornamento si potranno porre ulteriori domande in maniera continuativa così da richiedere approfondimenti, integrazioni e chiarimenti anche tenendo conto delle risposte ricevute. Una conversazione sempre più naturale e continuativa in grado di migliorare la qualità delle risposte ricevute.

Al momento la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non attivabile. Non ci sono altre informazioni e sarà interessante capire se potrà prevedere anche ulteriori novità.