Prosegue da parte di Google la sintesi dell’anno che si sta per concludere. Dopo il Google Play’s Best 2024, le migliori estensioni per Chrome e Un anno di ricerche su Google, è tempo di bilanci anche in casa YouTube. La piattaforma ha registrato più di 1 miliardo di ore di contenuti trasmessi in streaming in tutto il mondo ed è interessante analizzare i trend registrati durante il 2024.

Gli aspetti interessanti che emergono dall’analisi del 2024 trascorso su YouTube TV

Il primo dato che emerge dall’analisi di YouTube sui contenuti riprodotti nel corso del 2024, è un interessante incremento del 30% del tempo dedicato alla visione dei contenuti sportivi. Gli utenti della piattaforma, infatti, hanno utilizzato YouTube per guardare clip, highlights e interviste post-partita dei vari eventi sportivi.

Il settore dello sport su YouTube ha beneficiato anche di Watch With, la nuova funzionalità introdotta sperimentalmente nel corso di quest’anno, consentendo ai creator di fornire analisi, commenti in diretta e reazioni in tempo reale durante gli eventi sportivi.

Un altro elemento importante del 2024 di YouTube TV è il focus sulle famiglie con bambini. La piattaforma, infatti, ha come obiettivo quello di offrire un’esperienza di visione sicura e fluida sia per gli adulti che per i più giovani. In termini numerici, il canale Ms. Rachel – dedicato ai video di apprendimento per bambini – è stato quello che ha registrato i tempi di visione più alti tra tutti i canali di YouTube TV.

Su questo fronte YouTube ha lanciato prima un’opzione per semplificare il passaggio dai profili YouTube a quelli YouTube Kids sulla TV direttamente dall’applicazione, quest’anno ha invece iniziato il rilascio di una nuova funzionalità che dà ai genitori la possibilità di impedire ai bambini di accedere a contenuti considerati non idonei per la loro età.

Il 2024 è stato probabilmente l’anno di consacrazione dei podcast che anche su YouTube TV hanno trovato ampio spazio e risalto. Solo quest’anno, infatti, i podcast hanno registrato più di 400 milioni di ore al mese di visione in tutto il mondo. In questo settore il confine tra contenuti esclusivamente audio e contenuti video si è notevolmente ridotto con i creator che sono sempre più orientati ad adottare una narrazione multimediale, ideale in un contesto come quello di YouTube TV.

A proposito di creator: l’aumento costante delle visualizzazioni su YouTube TV è frutto anche della crescita del 35% della quota di video in 4K caricati sulla piattaforma. L’intento è chiaro: fornire agli utenti contenuti di alta qualità. La scelta sembra ripagare tanto che il numero di creator che ricavano la maggior parte dei propri guadagni dai contenuti visualizzati su YouTube TV è aumentato di oltre il 30% rispetto allo scorso anno.

Il mese scorso è stato aggiunto nell’interfaccia del lettore il pulsante per iscriversi ai canali rendendo ancora più semplice il processo di fidelizzazione del pubblico nei confronti dei creator. I primi risultati di questa novità sembrano confermare la bontà della decisione con un aumento di oltre il 40% del numero di abbonati netti provenienti da YouTube TV.