Negli ultimi mesi Google ha investito molto nel Play Store rendendolo qualcosa di diverso da un semplice store di app e giochi. Tra le novità che contraddistinguono Google Play ci sono le funzionalità per verificare l’affidabilità delle app, le promozioni personalizzate, l’abbonamento Play Pass, il rilascio di aggiornamenti più frequenti, le iniziative per gli sviluppatori e la possibilità di trovare anche libri, film e audiolibri per un’offerta di intrattenimento ancora più completa.

Con il Google Play’s Best 2024 da Mountain View hanno voluto premiare i migliori contenuti disponibili nel Play Store. Sono quattro le categorie per le quali è stato riconosciuto un premio: migliore app e migliore gioco in assoluto e migliore app e migliore gioco multi-dispositivo. Scopriamo quali sono stati i vincitori dell’ultima edizione del Google Play’s Best.

I vincitori del Google Play’s Best 2024

Migliore app in assoluto: Partiful

Il titolo di migliore app per il Google Play’s Best 2024 spetta a Partiful. Si tratta di una piattaforma di pianificazione di eventi che si è contraddistinta per il design intuitivo e l’innovativo strumento “Party Genie” che consente di progettare gli inviti offrendo ai potenziali partecipanti un modo semplice per confermare la propria partecipazione.

Migliore gioco in assoluto: AFK Journey

A determinare il riconoscimento di miglior gioco in assoluto per il Google Play’s Best 2024 ad AFK Journey è stato l’ampio numero di personaggi disponibili e il sistema di combattimento tattico. AFK Journey, infatti, risulta un gioco di ruolo fantasy che unisce uno splendido stile artistico a una grande giocabilità.

Migliore app multi-dispositivo: Max

L’aspetto interessante e specifico di Max, riconosciuto come distintivo da Google, è la capacità di guardare film, programmi televisivi e contenuti originali da qualsiasi dispositivo (TV, tablet o anche la propria automobile) riprendendo la visualizzazione dal punto in cui si era interrotta.

Migliore gioco multi-dispositivo: Clash of Clans

Non una vera e propria novità (gli amanti dei videogiochi ben conoscono questo titolo), ma Clash of Clans ha ottenuto il premio di miglior gioco multi-dispositivo per il Google Play’s Best 2024 perché è ora disponibile anche su PC e Chromebook.

La selezione di Google sulle migliori app, giochi, libri e audiolibri

Contestualmente al riconoscimento dei vincitori del Google Play’s Best 2024, sono stati indicati diversi contenuti (app, giochi, libri e audiolibri) come i migliori per le rispettive categorie.

Le migliori app del 2024

Migliore per il divertimento: Mila by Camilla Lorentzen

Migliore per la crescita personale: UpStudy – Camera Math Solver

Migliore essenziale per tutti i giorni: MacroFactor – Macro Tracker

Miglior perla nascosta: Timeleft

Migliore per smartwatch: Baby Daybook – Newborn Tracker

Migliore per schermi di grandi dimensioni: Infinite Painter

Migliore per Google TV: Peacock TV: Stream TV & Movies

Migliore per le auto: PBS KIDS Video

I migliori giochi del 2024

Miglior gioco multiplayer: Squad Busters

Miglior gioco da tavpòp: Eggy Party

Miglior gioco indie: Yes, Your Grace

Miglior gioco con una storia: Solo Leveling: Arise

Miglior gioco in corso: Honkai: Star Rail

Migliore per le famiglie: Tab Time World

Migliore su Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance

Migliore per Google Play Games per PC: Cookie Run: Tower of Adventures

I migliori libri per il 2024