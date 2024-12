Quest’anno TuttoAndroid ha deciso di proporvi un modo diverso per condividere i giorni che mancano alla fine di questo 2024, che per molti significa l’arrivo del Natale e per altri semplicemente l’avvicinarsi di un nuovo anno, pronto a regalarci tante altre novità in campo tecnologico ma non solo.

Dal primo dicembre, ogni giorno, troverete un nuovo prodotto in offerta, con un codice sconto esclusivo, o con un regalo che potrete ottenere solo sulle pagine di TuttoAndroid. Lo troverete in alto nella nostra home page, con una copertina a tema natalizio, vicino all’articolo che state leggendo. Questo perché le offerte che vi proponiamo non hanno una scadenza immediata, ma sono valide per alcuni giorni. In questo modo anche chi si è perso un articolo può comunque accedere all’offerta.

Come in ogni Calendario dell’Avvento che si rispetti, ogni giorno troverete una sorpresa diversa, ma qui sotto troverete un riepilogo dei prodotti in promozione nei giorni precedenti, così da non perdervi nessun regalo o possibilità di risparmio. Per quest’anno le scelte sono state fatte, ma potete farci sapere nei commenti se ci sono prodotti non inclusi ma he avreste voluto trovare nel Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid.

Ecco quindi la lista delle “caselle” del Calendario che sono già state pubblicate, ricordatevi di consultarla se avete saltato qualche giorno.

Calendario dell’Avvento 2024 di TuttoAndroid

Domenica 1 dicembre

