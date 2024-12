Sta ormai per chiudersi la prima settimana del cammino che ci porta verso il Natale e come ogni giorno è il momento di aprire una nuova casella del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid. Anche oggi vi proponiamo una sorpresa diversa dalle altre già presentate e da quelle che arriveranno nei prossimi giorni. E se vi siete persi qualche puntata potete ricorrere al nostro articolo di riepilogo, nel quale troverete tutte le caselle già aperte. Nella maggior parte dei casi, slavo diverse indicazioni, i regali o gli sconti sono ancora validi quindi potete approfittarne lo stesso.

La sorpresa di oggi: 7 dicembre

Torniamo a parlare di UGREEN, un brand che ci ha accompagnato nella prima parte di questo percorso con alcune offerte imperdibili. Oggi è la volta di UGREEN Uno Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh, un carica batterie portatile con alcune chicche che lo distinguono dalla massa.

Si tratta di un prodotto compatibile con le tecnologie Qi2 e Magsafe, per cui è particolarmente indicato per gli iPhone, ma ovviamente è possibile utilizzarlo anche con qualsiasi smartphone Android che supporti la ricarica senza fili. È altresì possibile utilizzare la ricarica cablata, utilizzando la porta USB-C posta sul lato destro.

La potenza erogata è di 15 watt in modalità wireless e di 20 watt in modalità cablata, e la capacità complessiva di 10.000 mAh vi permetter di caricare i vostri dispositivi fino a un paio di volte, un dato destinato a variare in base alla capacità delle batterie da ricaricare. Per chi ha un iPhone, il power bank può fare anche da stand, grazie a un supporto estraibile che consente di appoggiarlo sulla scrivania e utilizzare il telefono anche durante la carica.

Uno dei pezzi forti, comune a tutta la linea Uno, è la presenza di un piccolo schermo TFT, che rende unico e simpatico questo dispositivo. Oltre a mostrare la percentuale di carica residua, può mostrare una serie di emoji all’accensione, allo spegnimento e in relazione alla carica residua, così da darvi un segnale visivo nel momento in cui è necessario provvedere a una carica (che avviene con l stessa porta in uscita a un massimo di 20 watt).

UGREEN Uno Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh è decisamente compatto e portatile, misura 106 x 70 x 22 millimetri e pesa appena 230 grammi, abbastanza discreto da stare in una tasca della giacca, in borsetta o nello zainetto, sempre pronto in casi di necessità. Non va dimenticata la modalità a bassa corrente, ideale per ricaricare quei dispositivi che non hanno particolari esigenze come smartwatch , smartband o cuffie.

Informazione Pubblicitaria