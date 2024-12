Il Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid prosegue con le iniziative di questa nuova settimana, e ci accompagnerà fino a Natale con sconti e regali esclusivi. Nel caso vi foste persi qualche regalo, potete sempre consultare il nostro articolo riepilogativo, nel quale trovate tutte le caselline già aperte, molte delle quali contengono sconti e regali ancora disponibili.

La sorpresa di oggi, 9 dicembre 2024, è dedicata a un prodotto che farà piacere a chi cerca un valido aiuto per la pulizia della casa.

La sorpresa di oggi è disponibile sia su Amazon sia sul sito ufficiale dell’azienda: il protagonista è NARWAL Freo X Ultra, robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione all-in-one, che potete trovare in offerta con uno sconto di 350 euro, al quale aggiungere un ulteriore buono sconto esclusivo che consente di risparmiare ancora di più.

Il robot NARWAL offre una potenza di aspirazione di 8200 Pa, tecnologia DirtSense per lavare fino alla pulizia completa anche le macchie ostinate, tecnologia EdgeSwing per la pulizia vicino ai bordi, certificazione zero grovigli TÜV e SGS (nessuna difficoltà con capelli o peli) e navigazione e elusione a triplo laser; durante il lavaggio, può sollevare automaticamente il panno di 12 mm per non bagnare i tappeti, e i sensori e gli algoritmi monitorano accuratamente il colore e le particelle nelle acque reflue e indirizzano la pulizia di conseguenza.

La stazione all-in-one fa tutto in automatico: il lavaggio dei moci, l’asciugatura ad aria calda, l’erogazione del detergente, la pulizia della stazione stessa e l’asciugatura del sacchetto per la polvere. La tecnologia utilizzata dal produttore comprime lo sporco per espandere lo spazio di conservazione integrato, così da arrivare fino a 7 settimane di conservazione.

NARWAL Freo X Ultra ha un prezzo consigliato di 949 euro, ma combinando gli sconti e i coupon messi a disposizione su Amazon o sito ufficiale potete scendere fino a 599 euro; in più, grazie al nostro coupon tanataleX30 potete scendere di ulteriori 30 euro, arrivando a 569 euro. Il coupon è valido fino al 22 dicembre, ma per un numero limitato di pezzi.

