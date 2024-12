Siamo giunti all’ultima casella del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, una iniziativa che ci ha accompagnato per tutto il mese di dicembre con sconti e promozioni, utili sia per risparmiare che per i regali di Natale, ormai dietro l’angolo. Trovate l’elenco completo delle caselle già aperte nel nostro articolo in home page. Alcune delle offerte sono ancora valide, anche se non è assicurato che riusciate a ricevere i prodotti in tempo per regalarli a Natale.

Scopriamo l’ultima casella prima di congedarci, augurando a tutti un Buon Natale.

La sorpresa di oggi, 22 dicembre

Oggi vi parliamo di Dreame Z30, un’aspirapolvere senza fili ideale per pulire ogni angolo della casa. Grande autonomia, fino a 90 minuti con una singola carica, elevata potenza di aspirazione, 310 AW, ne fanno un must per chi vuole sempre avere la casa perfettamente pulita, dai pavimenti ai divani, dai tappeti a qualsiasi altra superficie.

Grazie a un sistema che regola la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, riesce a superare in autonomia moltissimi prodotti della concorrenza, rivelandosi un validissimo aiuto sia nelle pulizie di tutti i giorni sia in quelle straordinarie che ci aspettano una volta che saranno passate le feste (e i parenti) e avremo smontato l’albero di Natale e tutte le decorazioni.

Decisamente ricca la dotazione di accessori, a partire da una spazzola motorizzata con LED frontali di colore blu e tecnologia CelesTect, che permette di individuare anche la polvere nascosta negli angoli più bui della casa e rimuoverla senza alcun problema. Nella confezione di vendita sono presenti anche uno snodo per aiutarci a raggiungere anche gli angoli più difficili, un tubo flessibile e quattro diversi accessori per pulire fessure, divani, tappeti e per raccogliere senza problemi anche i peli dei nostri amici a quattro zampe.

La potenza di aspirazione è tra le più alte presenti sul mercato, grazie anche a un motore che raggiunge i 150.000 giri al minuto. Dreame Z30 è particolarmente attento anche alla qualità dell’aria e utilizza un filtro HEPA 14 che blocca il 99,99% delle particelle più grandi di 0,1 micron, riducendo quindi la circolazione di batteri e virus, contribuendo a mantenere pulita l’aria di casa. Per maggiori dettagli vi rimandiamo comunque alla nostra recensione completa.

Potete acquistare Dreame Z30 su Amazon a 396,99 euro invece di 599 euro. Attenzione solo alla consegna, prevista per il 2 gennaio, in tempo comunque per le pulizie dopo le festività.

Informazione Pubblicitaria