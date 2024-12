Prosegue il Calendario dell’Avvento 2024 di TuttoAndroid, un’iniziativa speciale lanciata nella giornata di ieri e che ci avvicinerà al Natale con sconti e regali esclusivi ogni giorno. Oltre all’articolo in cui tutti i giorni vi segnaliamo la nuova offerta, nella home page del sito trovate l’articolo di riepilogo, dove potrete consultare le offerte che vi potrebbero essere sfuggite. Senza ulteriori indugi, andiamo a svelare cosa c’è dietro la “casellina” del 2 dicembre 2024.

La sorpresa di oggi: 2 dicembre 2024

Restiamo in argomento accessori per l’offerta di oggi del nostro Calendario dell’Avvento 2024, ma rispetto a ieri ci spostiamo nel ramo dei caricabatterie wireless. Il modello che vi segnaliamo oggi è UGREEN Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 15 W, che offre la possibilità di ricaricare fino a un massimo di tre dispositivi per volta.

Eroga una ricarica wireless da 15 W con la pratica basetta magnetica pensata per gli smartphone (con magneti N48H), che risulta affiancata da una seconda base con ricarica da 5 W ideale per cuffie true wireless o altri accessori più compatti; in più è presente una porta USB-C da 5 W per ricaricare un altro prodotto contemporaneamente. Come altri accessori della gamma UGREEN Uno, anche questo caricabatterie wireless integra uno schermo intelligente che mostra lo stato di ricarica attraverso simpatiche faccine, in modo da rendere il processo ancora più piacevole.

La base magnetica per smartphone funge anche da pratico supporto grazie all’inclinazione fino a 70°, ed è compatibile con tutti i più recenti modelli della gamma iPhone di Apple (con MagSafe) e con tutti gli smartphone Android compatibili con la ricarica wireless e dotati di supporto magnetico (e non, per la mera ricarica).

Qual è dunque la sorpresa di oggi? Oltre allo sconto del 25% disponibile in questi giorni sul sito ufficiale UGREEN per il caricabatterie Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 15 W, avete a disposizione il coupon TUTTOA per ottenere in regalo un cavo USB-C/USB-C da 1 metro in grado di supportare una potenza massima di 60 W. Avere l’omaggio è semplicissimo: dovete aggiungere entrambi i prodotti qui in basso al carrello e digitare il coupon TUTTOA prima di procedere con il pagamento. Vi lasciamo ai link per approfittarne: la casella del calendario è quella del 2 dicembre 2024, ma potete approfittare della promozione fino al 15 dicembre 2024.

