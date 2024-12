Siamo arrivati alla terza casella del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, la speciale iniziativa che ogni giorno, in attesa del Natale, vi offre sconti e regali esclusivi. Nella home page trovate anche un articolo di riepilogo, nel quale saranno inseriti tutti i premi proposti nei giorni precedenti, così da potervi gustare anche quelli che vi fossero sfuggiti per qualsiasi motivo. È giunto quindi il momento di aprire la casellina del 3 dicembre.

La sorpresa di oggi: 3 dicembre 2024

Dopo gli accessori per i nostri smartphone, è tempo di pensare anche al nostro benessere, soprattutto di chi vive in appartamento, dove il riscaldamento provoca spesso un tasso ridotto di umidità, che può provocare numerosi fastidi, soprattutto nel periodo invernale. Arriva da SwitchBot, brand emergente nel mercato della smart home, una proposta davvero interessante che può essere collocata in camera da letto per migliorare la qualità del sonno, ma anche nella stanza dei bambini, vista la bassissima rumorosità.

Parliamo di SwitchBot Umidificatore Evaporativo, un dispositivo che emette particelle di vapore impalpabili, che non bagnano e che soprattutto non portano con sé alcuna impurità. Questo perché l’evaporazione a freddo crea particelle che misurano circa 0,0004 micron, mentre i batteri non scendono sotto gli 0,1 micron.

Il modulo antibatterico agli ioni d’argento impedisce che nel serbatoio, che ha una capacità di ben 4,5 litri, si formino batteri dovuti al ristagno dell’acqua. È inoltre presente una cartuccia filtrante che provvedere a una ulteriore sterilizzazione dell’acqua che viene fatta evaporare, così da aumentare la qualità dell’umidificazione. Va inoltre segnalato che il filtro dell’aria è sospeso, evitando che una eventuale immersione possa facilitare la proliferazione di batteri, e che tale filtro viene asciugato in maniera automatica per prevenire la formazione di cattivi odori. SwitchBot ha aggiunto anche un elemento filtrante che impedisce alla polvere e alle impurità presenti nell’aria di entrare a contatto con l’acqua.

Se avete un robot SwitchBot S10 (qui trovate la nostra recensione), potete anche fargli riempire il serbatoio dell’acqua, facendolo diventare un dispositivo completamente autonomo. Il serbatoio da 4,5 litri garantisce umidificazione per 22,5 ore e la sua posizione permette di vedere sempre il livello residuo.

I controlli direttamente sull’unità rendono facile modificare le impostazioni ma tramite la companion app di SwitchBot potete anche programmare il funzionamento, regolare il livello di umidificazione, attivare la modalità sonno e molto altro.

Acquistate SwitchBot Umidificatore evaporativo su Amazon a 191,99 euro applicando il coupon da 36 euro nella pagina e inserendo il codice TUTTOHUMI per un ulteriore sconto del 5%.

Informazione Pubblicitaria