Siamo ormai alle battute finali del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid che dal primo dicembre vi sta accompagnando verso l’ultima grande festività dell’anno. Sono rimaste ancora poche caselle da scoprire e se ve ne siete persi qualcuna potete andare a controllare questo articolo nel quale trovate il riepilogo di tutte le sorprese già svelate. Molte presentano sconti o offerte ancora valide quindi vi conviene dargli un’occhiata.

È giunto quindi il momento di aprire la casella del 18 dicembre.

La sorpresa di oggi, 18 dicembre

Gli spazzolini ultrasonici sono l’ultima frontiera dell’igiene dentale e Oclean è uno dei maggiori protagonisti in questo mercato, con una serie di offerte di cui vi abbiamo già parlato su queste pagine. Anche se il produttore realizza a volte dei bundle particolarmente ricchi, con numerosi ricambi, nella maggior parte dei casi la confezione di vendita degli spazzolini include una o due testine di ricambio.

Visto che la testina andrebbe cambiata ogni tre mesi circa, è necessario provvedere ad acquistare regolarmente nuove testine, scegliendo il modello più adatto alle proprie necessità. Oclean offre infatti tre tipologie di testine, quelle standard, quelle dedicate a chi ha le gengive delicate e quelle più morbide per chi ha problemi di sensibilità.

Oltre a questo, le testine sono disponibili in sei diverse colorazioni, per abbinarsi alla perfezione al colore dello spazzolino. Diciamocelo chiaramente, è decisamente brutto avere lo spazzolino di colore azzurro e la testina bianca, nera o rosa (anche se alcuni abbinamenti potrebbero anche piacervi). Al momento dell’ordine potete quindi scegliere la colorazione che preferite, così da abbinarla o meno allo spazzolino.

Le testine sono disponibili in kit da 2 pezzi a 12,90 euro, da 4 pezzi a 25,80 euro e da 6 pezzi a 30,90 euro (l’opzione più conveniente). Per festeggiare degnamente il Natale però vi offriamo, grazie a Oclean, un coupon che vi permetterà di risparmiare il 25% sull’acquisto di questi ricambi, un’ottima occasione per fare scorta e avere testine a sufficienza per qualche tempo. Qui sotto trovate il link e il coupon per ottenere lo sconto.

Potete acquistare i ricambi Oclean sullo store ufficiale. Con il codice OCACC25 avrete il 25% di sconto

Informazione Pubblicitaria